Çekmeköy'de 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyasıyla gerçekleşen trafik denetimine Kaymakam Resul Çelik katıldı - Son Dakika
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Çekmeköy'de 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyasıyla gerçekleşen trafik denetimine Kaymakam Resul Çelik katıldı

29.04.2022 22:39
Çekmeköy'de 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyasıyla gerçekleşen trafik denetimine Kaymakam Resul Çelik katıldı

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyası çerçevesinde Ramazan Bayramı tatili sebebiyle tüm yurtta trafik denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyası çerçevesinde Ramazan Bayramı tatili sebebiyle tüm yurtta trafik denetimleri gerçekleştirildi. Çekmeköy'de gerçekleştirilen denetimlere ise Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyası çerçevesinde Ramazan Bayramı tatili sebebiyle tüm yurtta 30 Nisan - 01 Mayıs ve 04-05 Mayıs ile 07-08 Mayıs tarihlerinde trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Çekmeköy'de gerçekleştirilen denetimlerde ise Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, trafik denetimlerine katılarak uygulama noktasında görevi başında olan kolluk kuvvetlerine işlerinde kolaylık diledi. Soğukpınar Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi ve Şile Otoyolu Sazakçeşme mevkiinde kurulan uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet eden Kaymakam Çelik, keyifli ve güvenli yolculuklar dilediği sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.

Vatandaşlar ile sohbetinde 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyasına dikkat çeken Kaymakam Çelik, kemer takmayan sürücülerin, özellikle arka koltuktaki yolcuların emniyet kemeri takmalarını rica etti. Denetimlerde Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gülali Çendik ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı da hazır bulundu. - İSTANBUL

Çekmeköy'de 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyasıyla gerçekleşen trafik denetimine Kaymakam Resul Çelik katıldı
Çekmeköy'de 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyasıyla gerçekleşen trafik denetimine Kaymakam Resul Çelik katıldı
Çekmeköy'de 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyasıyla gerçekleşen trafik denetimine Kaymakam Resul Çelik katıldı
Çekmeköy'de 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyasıyla gerçekleşen trafik denetimine Kaymakam Resul Çelik katıldı
Çekmeköy'de 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyasıyla gerçekleşen trafik denetimine Kaymakam Resul Çelik katıldı
Çekmeköy'de 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyasıyla gerçekleşen trafik denetimine Kaymakam Resul Çelik katıldı
Çekmeköy'de 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyasıyla gerçekleşen trafik denetimine Kaymakam Resul Çelik katıldı

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İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Resul Çelik, Çekmeköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyasıyla gerçekleşen trafik denetimine Kaymakam Resul Çelik katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyasıyla gerçekleşen trafik denetimine Kaymakam Resul Çelik katıldı - Son Dakika
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