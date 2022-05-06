ÇEKMEKÖY'DE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE GİRDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI - Son Dakika
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ÇEKMEKÖY'DE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE GİRDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

06.05.2022 01:17
ÇEKMEKÖY'DE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE GİRDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

ÇEKMEKÖY'de iki otomobilin karıştığı kazada biri kadın 3 kişi yaralandı.

ÇEKMEKÖY'de iki otomobilin karıştığı kazada biri kadın 3 kişi yaralandı. güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, kazaya karışan otomobillerden biri savrularak iş yerine girdi.

Kaza saat 23.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Çağdaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Demokrasi Caddesi'nden gelmekte olan Okan Çelik'in kullandığı 34 LU 7646 plakalı otomobil, Çağdaş Caddesi'nden Şile istikametine doğru seyir halindeki Okan Yakup'un kullandığı 34 EGT 654 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Okan Yakup'un kullandığı otomobil, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine girdi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada işyerine giren otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken 1 kadın otomobil içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SON ANDA KURTULDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaza anında caddede bulunan motosiklet sürücüsünün kazadan son anda kurtulduğu ve çarpmanın etkisiyle savrulan 34 EGT 654 plakalı otomobilin iş yerine girdiği anlar görüldü.

VATANDAŞLAR CADDE ÜZERİNDE YAŞANAN KAZALARDAN ŞİKAYETÇİ

Olay anında yaşananları anlatan mahalle sakinleri, aynı noktada sürekli kazaların yaşandığını belirterek, caddeye sinyalizasyon yapılmasını istedi. Ayda 4-5 kazanın yaşandığını söyleyen mahalle sakini, "Ben burada oturuyorum, gürültüye uyandık hemen indik aşağıya. Buraya ışık olması şart. Ben yeni taşındım buraya, ayda en az 4-5 tane kaza var burada. Kiminin ayağı kırılıyor, kiminin bacağı kırılıyor. Birkaç kişi de öldü burada daha önce. Burada trafik ışığı olması şart. Bu akşam ki kazada 5 tane yaralı var" dedi. Başka bir vatandaş ise, "İki hafta önce burada bir kaza oldu. Burada sürekli kaza oluyor" diye konuştu.

ÇEKMEKÖY'DE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE GİRDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
ÇEKMEKÖY'DE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE GİRDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
ÇEKMEKÖY'DE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE GİRDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
ÇEKMEKÖY'DE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE GİRDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
ÇEKMEKÖY'DE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE GİRDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
ÇEKMEKÖY'DE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE GİRDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
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Cumhuriyet Mahallesi, Okan Çelik, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE GİRDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇEKMEKÖY'DE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ İŞ YERİNE GİRDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI - Son Dakika
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