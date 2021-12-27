ÇEKMEKÖY'DE DİAFON ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de 3 farklı binanın girişinden 10 adet diafon çalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerin, bir araçla adreslere gelmesi ve binalara girmesi çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesinde 2 şüpheli, 3 farklı bina girişinden görüntülü diafon çaldı. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli 2 kişinin Mimar Sinan Mahallesi Yeşilkayalar Caddesine bir araç ile geldiklerini tespit ederek, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde inceleyerek hırsızların izine ulaştı. Polis ekiplerin yaptıkları araç sorgulamasında aracın C.P. isimli kişiye ait olduğu ve olayın gerçekleştiği gün aracını U.A'ya kiraladığını tespit etti. GSP konumundan aracın Esenler'de olduğunu öğrenen ekipler, U.A. ve B.E.'nin kaldığı adreslere operasyon yaparak iki hırsızı çaldıkları 10 adet görüntülü diafonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 hırsız, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.