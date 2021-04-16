ÇEKMEKÖY'DE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

16.04.2021 16:49

Abla Eylem Gül,Şu an kadar kardeşimden bir haber yok. Halan buradan bekliyoruz.

Abla Eylem Gül,

Şu an kadar kardeşimden bir haber yok. Halan buradan bekliyoruz. Bizi duyuyorsa bir yerlerde sadece arasın. Çıksın gelsin, başka bir şey istemiyoruz. Tek dileğimiz sağ çıkması

Haber - Kamera Ali KEREM BENGİ İSTANBUL, (DHA)

SANCAKTEPE'de önceki gün ailesi ile tartıştıktan sonra kayıplara karışan kişinin son olarak telefonundan sinyal alınan Çekmeköy'deki ormanlık alanda AFAD görevlileri ve çok sayıda kurtarma gönüllüsünün katılımıyla başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti. Arama çalışmalarına ara verilirken, kayıplara karışan Özgür Kılınç'ın ablası Eylem Gül, Şu an kadar kardeşimden bir haber yok. Halan buradan bekliyoruz. Bizi duyuyorsa bir yerlerde sadece arasın. Çıksın gelsin, başka bir şey istemiyoruz. Tek dileğimiz sağ çıkması dedi.

Sancaktepe'de oturan 37 yaşındaki Özgür Kılınç, iddiaya göre boşanmak üzere olan eşi ile tartıştıktan sonra alkollü olarak evden ayrıldı. İntihar edeceği şeklinde ailesine mesajlar atan Özgür Kılınç'a ulaşılamayınca, durum polise ve arama kurtarma ekiplerine bildirildi. Son olarak önceki gün sabah saat 04.30 sıralarında eşini görüntülü olarak arayan ve konum gönderen Özgür Kılınç'ı bulmak için başta polis olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ekibi seferber oldu. Taşdelen ormanındaki aramalara AFAD ve AKUT, Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), İHH'nın Arama Kurtarma, ANDA ve Motosikletli Arama Kurtarma (MAKUD) gönüllülerinden oluşan 100'ün üzerinde kişi katıldı. Yaklaşık 48 saat içerisinde kendisinden bir haber alamayan Özgür Kılınç'ın arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Öte yandan Özgür Kılıç'ın 8 kardeş olduğu ve eşiyle 6 aydır ayrı olarak annesinin evinde yaşadığı öğrenildi.

KARDEŞİMDEN İKİ GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ

Özgür Kılıç'ın ablası Eylem Gül Kardeşimden iki gündür haber alamıyoruz. İlk o ayın 14'de gündüz çıkıyor. Gece ikiye kırk beşte kala güvenlikten giriş yapıyor. Kamerada bugün gördüm, görüntüyü. Tek başına. Yürüyor, buraya geliyor, 04.30'da eşini arıyor burada. Sonra, eşiyle konuşuyor; eşine 'Çocuğuma iyi bak, hakkını helal et' diyor. İşte çok duygusal olduğunu söylüyor. 'Ben artık yapamıyorum, intihar edeceğim' gibisinden... Kendimi de öldüreceğim. Ondan sonra eşiyle 40 dakika falan öyle konuşuyor. Eşi diyor, 'Hadi gel tamam konuşalım.' Çünkü bu arada boşanma aşamasındaydılar. Haftaya mahkemeleri vardı. Çarşamba günü. 'Gel tam konuşalım. Her şeyi halledelim. Yeniden başlayalım' falan. 'Tamam' diyor, 'Geleceğim bir saatte' diyor. Sonra kısa bir süre görüntülü konuşuyor oğluyla. Ondan sonra telefona ulaşamıyor. Telefonu kapatıyor. Sonra gece yani o sabaha doğru beşe yirmi kala eşine konum atıyor. Buradaki ormanlık alandan, konumda buraya gösteriyor. Eşi hemen mesaj yazıyor. 'Geleceğim seni almaya' diye, mesajı da görmüyor. Sonra eşi bizi aradı. Hep birlikte ormana geldik diye konuştu.

ÇIKSIN, GELSİN, BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ

Gül konuşmasını şöyle tamamladı Polisi çağırdık çünkü içerisi karanlıktı. Tek giremezdik, neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Polis de işte sağı solu aradı. Sonra AFAD'ı aradılar. AFAD geldi. Dün akşama kadar AFAD ve AKUT aradı burada. Hatta Çekmeköy Valisi, Emniyet Müdürü geldi. Alemdağı daha çevresini ararken onlarda katıldı. Şu an kadar kardeşimden bir haber yok. Halan buradan bekliyoruz. Dün telefon da açıktı zaten. O konumu açtıktan sonra dün akşam dokuza kadar telefonu açıktı. Ama cevap vermiyordu kendisi. Dün dokuzdan sonra telefon da kapandı. Şu an bekliyoruz bir haberi yok. Sadece yani bizi duyuyorsa, bir yerlerde sadece arasın. Çıksın, gelsin, başka bir şey istemiyoruz. Tek dileğimiz sağ çıkması.

OLAYDAN ANNEMİN HABERİ BİLE YOK. DAHA SÖYLEMEDİK

Özgür Kılıç'ın kardeşi Duygu Kılınç da Ağabeyimin gelmesini istiyorum. Ağabeyim bulunmasını istiyorum. Burada herkese sesleniyorum; Herkesin yardım etmelerini istiyorum. Ağabeyimi dün aradık, telefonu çalıyor ama açmıyor. Şimdi de telefonu kapalı. Olaydan annemin haberi bile yok. Daha söylemedik ifadelerini kullandı.

ÇEKMEKÖY'DE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
ÇEKMEKÖY'DE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
ÇEKMEKÖY'DE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
ÇEKMEKÖY'DE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Arama Kurtarma, Cep Telefonu, İntihar, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ - Son Dakika


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