Çekmeköy'de Otoyolda Tekne Kazası

29.01.2026 16:51
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin çektiği tekne yola düştü, kaza yaralanmasız atlatsa da trafik yoğunlaştı.

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin çektiği tekne yola düştü. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay anı çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre orta şeritte seyreden kamyonetin çektiği römorkun üzerinde bulunan kamyonet çekme aparatının kopması nedeniyle yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve Karayolları Genel Müdürlüğü Ekipleri geldi. Ekipler yola düşen tekne nedeniyle trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Teknenin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olay anı çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

