Çekmeköy'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Çekmeköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin bir kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin bir kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Hüseyinli Kavşağı mevkisi Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet S. yönetimindeki 34 BUL 127 plakalı kamyonet, Halil A. hakimiyetindeki 41 FP 060 plakalı kamyona arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonetin yolcu koltuğunda sıkışan Mustafa K.'yi kurtardı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü kamyonun durduğunu, kazanın bu nedenle meydana geldiğini, kamyon sürücüsü de hareket halinde olduğunu jandarma ekiplerinin takograf cihazına bakarak bunu tespit edebileceğini iddia etti.

Son Dakika

Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu

Oyuncu Atilla Saral bu kez de Londra'da mahsur kaldı

İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı: İyi hissediyorum

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mesaj düellosu sürüyor! Sarı-kırmızılılardan kupalı mesaj

Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da yılın ilk kar yağışı başladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar