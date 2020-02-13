Çekmeköy'de trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Çekmeköy'de otomobilin iş makinesine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Şile yolundan İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 RC 123 plakalı otomobil, Ömerli mevkisinde önünde ilerleyen iş makinesine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki bir kişi, araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılardan Emre Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan diğer kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan iş makinesinin operatörü, jandarma tarafından gözaltına alındı.