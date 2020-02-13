Çekmeköy'de trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çekmeköy'de trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Çekmeköy'de trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

6 saat önce

Çekmeköy'de otomobilin iş makinesine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Çekmeköy'de trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı, System.String[]

Çekmeköy'de otomobilin iş makinesine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Şile yolundan İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 RC 123 plakalı otomobil, Ömerli mevkisinde önünde ilerleyen iş makinesine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki bir kişi, araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılardan Emre Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan diğer kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan iş makinesinin operatörü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çekmeköy, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uygur Türkleri'nin koronavirüs endişesi: Toplu yaşam salgın riskini ortaya çıkarıyor
Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı: Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı Amerikalı yazar Dean Koontz, koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:23:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çekmeköy'de trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]