ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTINDA RAY KAYNATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

ANADOLU yakasındaki 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattındaki ray kaynatma çalışmaları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe-Çekmeköy arasındaki ilk etabın 2023'te, Sultanbeyli etabının ise 2024'ün son çeyreğinde tamamlanacağını söyledi.

"2023'TE SANCAKTEPE BÖLGESİNİ ÇEKMEKÖY'E BAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Sancaktepe Meclis İstasyonu'ndaki ilk rayları şantiye çalışanları ile birlikte kaynatan İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, 'Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattımızda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu hattı yüzde 3-4 seviyelerinde devraldık. Bir kısım şantiye kurulumları, bazı şaft çalışmaları ve bir kısım tünel çalışmaları vardı. Hatta bunlar, ne yazık ki durdurulmuştu. Şunu da ifade edelim: Burada bir avans ödemesi olmamasına rağmen yola çıkılmış bir hattı burası. İyi niyetle yola çıkılmıştı. Ama tabii geldiğimizde işin durmuş olduğunu ve bir kaynağının olmadığını tespit ettik ve hızlıca 'Burada çalışmaları nasıl başlatırız' diye yola çıktık. Deutsche Bank'tan elde ettiğimiz bir kredi imkanıyla beraber, sonrasında bir bono tahvil ihracıyla beraber, önümüzü açtık. Şu an gelinen seviye muhteşem. Çünkü, ortada 2,5 yılı biraz aşan bir emek süreci var. ve bu emek sürecinde yüzde 65'lik seviyeye geldiğimiz ilk bölüm var. Bu ilk bölümle ilgili hedefimiz, 2023'ün Ağustos- Eylül'ünde Sancaktepe bölgesini inşallah Çekmeköy'e bağlamak istiyoruz. Tabii hemen 2024'te de son çeyreğine belki kalmadan, Sultanbeyli'yi de bu hatta bağlayacak şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"500-600 MİLYON LİRAYI GEÇEN MALİYETLERİ BULAN RAKAMLAR"

'Şurada gördüğünüz şu hattın yaklaşık 1 kilometresi bile büyük rakamlar" diyen Ekrem İmamoğlu, "Telaffuzu bile zor rakamlar. 500-600 milyon lirayı geçen maliyetleri bulan rakamlar. Ne yazık ki böyle maliyetlerle yaptığımız işler, bu tür maliyetlerin de finansman modeli bellidir. Keşke her şeyi direkt kasamızdan yapabilsek. Ama makul vadelerde borçlanarak, şehrin bugününü de kurtararak, geleceğe dönük mali düzenlemesiyle kentin yaşatılacağı ve elde edeceği kalitesiyle karşılayabileceği bir ödeme takvimini şehrin önüne koymaktır ki, bu da 10-12 yıl gibi vadelerde borçlanabildiğimiz ölçüde, bunların şehirler açısından çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Zira şehrimizde 2030 ve 2050 vizyonuyla beraber belirlediğimiz gelecek hedefi, bu kentin 800-850 kilometre raylı sisteme ulaşmak zorunda olduğu gerçeğidir" diye konuştu.

"BU TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIĞIN GÖRÜNMESİ ANLAMINA GELİYOR"

Hatla birlikte Sultanbeylilileri 55 dakikada Taksim'e ulaştırmayı hedeflediklerini belirten İmamoğlu, 'Bunu yaptığımız takdirde, bu kentte kaliteli yaşam mümkün. Bu yönüyle tam gücümüzle, tam inancımızla yola devam ediyoruz. Bu hattımızda, ilave bir finans kaynağımızla ilgili sürecimiz devam ediyor. Meclis onayımızın çıktığı bir karardı. Şu anda da yine merkezi idarede süreçlerini takip ediyoruz. Umuyorum ki hem oradaki süreçleri hem de kaynak bulma konusundaki kabiliyetlerimizi, memleketimiz ve şehrimiz adına ortak kabiliyetlerimizi geliştirerek, bu hattı da en doğudaki ilçemizi, Sultanbeyli'yi, Sultanbeyli halkını, Sancaktepeli hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı bir an önce kentin her noktasına toplu taşımanın en güzeli, en ideali olan raylı sistemle buluşturabilmek. Bugün yaktığımız kıvılcım, bu tünelin ucundaki ışığın görünmesi anlamına geliyor. Coşkulu bir şekilde, 2023'te ve 2024'te hem Sancaktepeli hem Sultanbeylili hemşehrilerimizi mutlu edeceğimiz günlerde ve bu gördüğünüz tünelde, bu sefer trenimizle beraber giderek, vatandaşlarımızla buluşmak ve birbirimizi kutlamak istiyoruz. Bu yolculukta hem yol arkadaşlarıma hem yüklenicimize hem bütün emeği geçen herkese, geçmişten bugüne ve yarınlara yürekten teşekkür ediyorum. Engelsiz bir süreçle, bu zaman dilimini başarıyla sonuca ulaştıracağımızdan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

TEK YÖNDE SAATTE 64 BİN 800 YOLCU TAŞINACAK

Kentin Anadolu bölümündeki karayolu trafiğini rahatlatması beklenen ve iki yaka arasındaki araç geçişlerini düşüreceği ön görülen hat, 8 istasyondan oluşacak. 10,9 kilometrelik hattaki yolculuk süresi, 16 dakika olacak. Hat ile saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak. Hat; Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan yeni hat hizmete açıldığında, hazır durumdaki Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli- Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile entegre olacak.