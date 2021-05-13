Pandemi döneminde Çekmeköylü engelli ailelere bayram sürprizi - Son Dakika

Pandemi döneminde Çekmeköylü engelli ailelere bayram sürprizi

13.05.2021 11:07

- Pandemi döneminde Çekmeköylü engelli ailelere bayram sürprizi Korona salgını nedeniyle tam kapanma süresinde sona yaklaşılırken Çekmeköy'de Ramazan bayramında da evlerde kalan engelli vatandaşlar da unutulmuyor.

- Pandemi döneminde Çekmeköylü engelli ailelere bayram sürprizi

İSTANBUL - Korona salgını nedeniyle tam kapanma süresinde sona yaklaşılırken Çekmeköy'de Ramazan bayramında da evlerde kalan engelli vatandaşlar da unutulmuyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında cilt kanseri ile mücadele eden aynı zamanda şeker hastası engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi çalınınca Çekmeköy Belediyesi duyarsız kalmadı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında tekerlekli sandalyesini hırsıza kaptıran vatandaşa Çekmeköy Belediyesi yeni bir tekerlekli sandalyeyi hediye ederek bayramda anlamlı bir sürpriz yaptı. Diğer bir sürpriz ise engelli gelinin kayınvalidesine çamaşır makinesi hediye etmesi oldu.

Çekmeköy'de engelli kadın ve eşi aynı evde yaşadıkları ve her ihtiyaç duyduklarında destekçileri olan kayınvalidesinin bozulan çamaşır makinasının yerine yenisini maddi imkansızlıktan alamayınca belediyeden talep etti. Çekmeköy Belediyesi çamaşır makinesi talebine anında cevap vererek engelli aileye yeni bir çamaşır makinesi alıp engelli gelinin isteğini geri çevirmeyerek bayram sürprizi yaptı. Engelli gelin kendileriyle ilgilenen kayınvalidesine anlamlı bir sürpriz yaparak kayınvalidesine duygulu anlar yaşattı.

Hırsız mağduru vatandaşa belediyeden sürpriz

Şeker hastası olan aynı zamanda cilt kanseri ile mücadele eden Recep Kement akülü tekerlekli sandalyesinin çalınması sonucu hiçbir ihtiyacını karşılayamaz oldu. Çekmeköy Belediye Başkan Ahmet Poyraz hırsızların hedefi olan engelli vatandaş Recep Kement 'i evinde ziyaret etti. Başkan Poyraz, vicdansız hırsızların çaldığı tekerlekli akülü sandalyenin yenisini engelli vatandaşa hediye etti. Evinde televizyon olmadığını dile getiren vatandaşa Başkan Poyraz bir de televizyon sözü verdi.

Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Recep Kement, "Akülü arabayı bağladığım zincirin kesildiğini gördüm. Akülü tekerlekli sandalyenin çalındığını anladım Karakol tutanağı ile tekrar Belediyeye başvuru yaptım. Tekrar yeni bir araba verdiler. Zaten bu çalınan tekerlekli sandalyeli aracı da belediye vermişti Allah onlardan razı olsun. Neden Benim akülü tekerlekli sandalyemi çaldılar anlamadım. Onların hiçbir işine yaramaz" dedi.

Hediye karşısında kayınvalide göz yaşlarını tutamadı

Kendilerini hiç yalnız bırakmayan kayınvalidesine sürpriz yapmak istediğini belirten gelin Nadire Morgül ise "Çamaşır makinamız bozuktu. Yenisini almak istedik fakat imkan olmadı. Ben de belediyemizden kayınvalidem için bir çamaşır makinası ricasında bulundum. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz kendimizi engelli olarak görmüyoruz. Birçok ihtiyacımızı kendimiz karşılayabiliyoruz" dedi.

Aldığı hediye sonrası gözyaşlarını tutamayan anne Seydiye Morgül ise, "Benim oğlum engelli ve Nadire ile evlenmek istediğini söyleyince ben çok mutlu oldum. Yaşadığım sürece her ikisinin de arkasındayım. Engelli anneleri çocuklarını hoş görsünler. Bu hediye beni çok mutlu etti. Sağ olsunlar çok güzel düşünmüşler" diye konuştu.

Pandemi döneminde Çekmeköylü engelli ailelere bayram sürprizi
Pandemi döneminde Çekmeköylü engelli ailelere bayram sürprizi
Pandemi döneminde Çekmeköylü engelli ailelere bayram sürprizi
Pandemi döneminde Çekmeköylü engelli ailelere bayram sürprizi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pandemi döneminde Çekmeköylü engelli ailelere bayram sürprizi - Son Dakika


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