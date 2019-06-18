Son Dakika Haberleri: Çektiği acılara dayanamayıp evden kaçtı, ayakkabı boyayarak yaşama tutunuyor
Son Dakika Yaşam Haber

Çektiği acılara dayanamayıp evden kaçtı, ayakkabı boyayarak yaşama tutunuyor

36 dakika önce

SİİRT (İHA) – Diyarbakır'da yaşarken babası yaşta bir adamla evlendirilen 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Leyla Öztemel, yaşadığı acılara dayanamayarak evden kaçtı.

Çektiği acılara dayanamayıp evden kaçtı, ayakkabı boyayarak yaşama tutunuyor, System.String[]
SİİRT (İHA) – Diyarbakır'da yaşarken babası yaşta bir adamla evlendirilen 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Leyla Öztemel, yaşadığı acılara dayanamayarak evden kaçtı. Siirt'e gelen Öztemel, ayakkabı boyayıp parklarda yatarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Genç yaşta babası yaşındaki adamla evlendirilerek hayatı kabusa dönen Öztemel'in bu evlilikten 2 engelli çocuğu dünyaya geldi. Hayatı zorluklar içinde süren Öztemel, acılara dayanamayarak evden kaçtı. 2 çocuğunun hasretini içine gömen Öztemel, Siirt'in yolunu tuttu. Burada ayakkabı boyayıp parklarda yatan Öztemel, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Yaşadıklarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Öztemel, çektiği acılara, sıkıntılara daha fazla dayanamayarak evini terk edip Siirt'te sokaklarda yaşamaya başladığını söyledi. Öztemel, "45 yaşındayım sahipsizim, bir ev istiyorum. Allah rızası için bir el uzatın bana. Boyacılık yaparak ekmek paramı çıkarıyorum, böyle geçiniyorum. Acılarla, üzülmekle yaşadım, sokaklarda yaşadım. Bu çileyi çekmek zorunda değildim. Burada yaşamak istiyorum. Babam yaşındaki adama verdiler beni. Sebep olan benim babamdır" dedi.

"Devletten destek eli bekliyoruz"

Sokaklarda yaşayan Leyla Öztemel için devletten yardım eli beklediklerini belirten çevre esnafından Emre Tosun, Öztemel'in kimsesiz olduğunu ve yetkililerin ona sahip çıkması gerektiğini söyledi. Tosun, "Leyla abla bir haftadır yaklaşık Güres Caddesi'nde takılıyor. Başta çardakta oturuyordu. Onunla gittim tanıştım. Kim olduğunu falan sordum, memleketinden kaçıp gelmiş gördüğü eziyetlerden, çileden dolayı bizde acıdık sahip çıktık ona. Bizde elimizden geldiği kadar sahip çıkıyoruz ama yetersiz oluyor. Devletin de buna sahip çıkması lazım ona bir kapı açması lazım. Bir yardım eli uzatılsın artık. Bu kadına üzülüyoruz. Yazık günah birileri bu kadının sesini duysun. Bir haftadır çimenliklerde yatıyor. Ben bir hafta önce hasır getirdim evden yastık yorgan elimden geldiğince yardımcı oldum. Arkadaşlar sağ olsun yemek verdik ona elimizden gelen budur esnafız bizde yapabileceğimiz pek fazla bir şey olmuyor" diye konuştu. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:14 Kaynak: İHA
Genç, Diyarbakır, Siirt, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu Korkunç kazada metrelerce savrulan genç kız, yolun ortasında acı içinde kıvrandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 12:50:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çektiği acılara dayanamayıp evden kaçtı, ayakkabı boyayarak yaşama tutunuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]