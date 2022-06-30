Çekya, AB dönem başkanlığı süresince ekonomi, enerji ve Ukrayna'yı önceleyecek - Son Dakika
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Çekya, AB dönem başkanlığı süresince ekonomi, enerji ve Ukrayna'yı önceleyecek

30.06.2022 18:20
Çekya, AB dönem başkanlığı süresince ekonomi, enerji ve Ukrayna'yı önceleyecek

Çekya Dijitalleşmeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Kalkınma Bakanı Ivan Bartos, ülkesinin yarın devralacağı AB dönem başkanlığında önceliklerinin Ukrayna'yı desteklemek için bölgesel iş birliğini güçlendirmek, artan enflasyon ve devam eden enerji krizine ortak çözümler bulmak olacağını anlattı.

Çekya Dijitalleşmeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Kalkınma Bakanı Ivan Bartos, ülkesinin yarın devralacağı AB dönem başkanlığında önceliklerinin Ukrayna'yı desteklemek için bölgesel iş birliğini güçlendirmek, artan enflasyon ve devam eden enerji krizine ortak çözümler bulmak olacağını anlattı.

Bartos, Avrupa Bölgeler Komitesinin 150'inci Genel Kurul oturumuna katılarak, ülkesinin yarın Fransa'dan devralacağı dönem başkanlığının önceliklerini anlattı.

İlk önceliklerinin mülteci kriziyle mücadele olacağını belirten Bartos, savunmasız ülkelere, özellikle de yeni gelen mültecilerin akınıyla karşı karşıya kalan ülkelere nasıl yardım edilebileceği üzerinde düşünerek AB kurumlarıyla çalışacaklarını söyledi.

Bartos, ayrıca Ukrayna'da kritik altyapının yeniden inşası ve temel hizmetlerin sağlanması da dahil olmak üzere ülkenin yeniden inşasına hızlı ve etkili bir şekilde katkıda bulunmak için çabalayacaklarını ifade etti.

"Fit for 55" olarak bilinen AB'nin iklim nötr olma hedeflerini ayrıntılı olarak gözden geçireceklerini belirten Bartos, enerji fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerini azaltmak için çalışmanın en önemli önceliklerinden biri olduğunu aktardı.

Bartos, "Dijitalleşme alanında siber uzayın güvenliğini ve istikrarını güçlendirmemiz gerekiyor. Bu benim en sevdiğim konu çünkü ulusal düzeyde bu alandan sorumluyum." dedi.

AB içerisinde farklılıkların azaltılmasını kapsayan uyum politikasına da değinen Bartos, "Uyum politikası, AB bölgelerinin gelişimi için stratejik bir araç olmalıdır. Farkların kapatılmasına yardımda bulunur ve bizi vatandaşlara yaklaştırır. Bu nedenle, başkanlığımız sırasında, uyum politikasının geleceği hakkında siyasi tartışmalar başlatmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Avrupa Birliği, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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