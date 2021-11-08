Üye Girişi
Son dakika haber! Çekya'da koalisyon hükümeti kuruluyor - Son Dakika

Son dakika haber! Çekya'da koalisyon hükümeti kuruluyor

08.11.2021 14:39

Son dakika gelişmesine göre - Çekya'da koalisyon hükümeti kuruluyor Çekya'da gerçekleştirilen seçimler sonrasında 5 siyasi partiden oluşan 2 ittifakın koalisyon sözleşmesini imzalamasıyla hükümet kurma çalışmaları başladı.

- Çekya'da koalisyon hükümeti kuruluyor

PRAG - Çekya'da gerçekleştirilen seçimler sonrasında 5 siyasi partiden oluşan 2 ittifakın koalisyon sözleşmesini imzalamasıyla hükümet kurma çalışmaları başladı.

Çekya'da 8-9 Ekim'de düzenlenen genel seçimler sonrasında oyların yüzde 27,75'ini alarak 1. olan Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliği'nden oluşan SPOLU İttifakı ile oyların yüzde 15,57'sini alarak 3. olan Çekya Korsan Partisi (Piratska Strana) ve Bağımsız Belediye Başkanları Partisinden oluşan Pirati a Starostove ittifakı bugün bir araya geldi ve ön koalisyon sözleşmesini imzalayarak hükümet kurma çalışmalarını başlattı. Ön sözleşmeyi imzalayan Çekya Korsan Partisi (Piratska Strana) tüzüğü gereği bu kararı internet üzerinden üyelerine sunacak.

"Ülkeyi krizden çıkaracağız"

Sivil Demokrat Parti Başkanı ve geleceğin Başbakanı Petr Fiala, "Kolay zamanların bizi beklemediğinin farkındayız. Hızlı ilerlemek ve cumhuriyeti sağlık, ekonomik ve değer krizinden çıkarmak gerekiyor. Ülkeyi krizden çıkaracağız." dedi.

Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı olması beklenen Marketa Pekarova Adamova ise "Ülkeye hükmetmeye değil, yönetmeye geliyoruz" derken Bağımsız Belediye Başkanları Partisi Başkanı ve geleceğin İçişleri Bakanı Vit Rakusan ise "Zor bir zamanda geldiğimizin farkındayız" dedi.

Bakanlık sayısı 18'e yükselecek

Çekya'da yeni kurulacak hükümete 3 bakanlık daha eklenerek toplam bakanlık sayısı 18'e çıkartılacak. Yeni açılacak bakanlıklar Avrupa İşleri Bakanlığı, Mevzuat Bakanlığı ve Bilim ve Araştırma Bakanlığı olarak belirlendi. Koalisyon partileri bakanlık paylaşımlarını da yaptı, buna göre SPOLU İttifakı Başbakanlığın yanı sıra Maliye, Savunma, Çalışma, Ulaştırma, Sağlık, Adalet, Tarım, Çevre, Kültür, Bilim ve Araştırma ile İnovasyon Bakanlığı olmak üzere 11 bakanlığın sahibi olacak. Pirati a Starostove İttifakı ise İçişleri, Dışişleri, Sanayi, Eğitim, Yerel Kalkınma, Mevzuat ve Avrupa İşleri Bakanlığı olmak üzere 7 Bakanlığın sahibi olacak.

Devlet Başkanı Milo Zeman, Prag Merkez Askeri Hastanesinden Cuma günü bir radyoya verdiği röportajda Fiala'nın Başbakan olarak atanmasında bir sorun olmayacağını duyurmuş ve Cumartesi günü de video konferans yoluyla Fiala ile yarım saat konuşmuştu.

"Hükümetimiz istifa konusunda tarihi bir rekora imza atacak"

Çekya Anayasasına göre, görevden ayrılan Andrej Babis hükümeti, Temsilciler Meclisi'nin açılış toplantısından sonra istifa edecek fakat, yeni bir hükümet kurulana kadar ise ülkeyi yönetmeye devam edecek. Konu ile açıklama yapan Başbakan Andrej Babis "Hükümetimiz istifa hızında ve Prag Kalesi'ne istifa tesliminde tarihi bir rekor kıracak" dedi.

Çekya'da 8-9 Ekim tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin oluşturduğu Spolu İttifakı, oyların yüzde 27,75'ini alarak 1. parti olmuştu. Çekya Başbakanı Andrej Babis'in lideri olduğu Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi yüzde 27,17, Çekya Korsan Partisi ve Bağımsız Belediye Başkanları Partisi'nin oluşturduğu Pirati a Starostove İttifakı yüzde 15,57, aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi yüzde 9,58 oy alarak parlamentoya girme hakkı kazanmıştı. Bu sonuçla 200 sandalyeli mecliste, Spolu İttifakı 71, ANO 72, Pirati a Starostove İttifakı 37, SPD ise 20 milletvekili ile mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

Son dakika haber! Çekya'da koalisyon hükümeti kuruluyor
Son dakika haber! Çekya'da koalisyon hükümeti kuruluyor
Son dakika haber! Çekya'da koalisyon hükümeti kuruluyor
Son dakika haber! Çekya'da koalisyon hükümeti kuruluyor

Koalisyon, Seçimler, Hükümet, İstifa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çekya'da koalisyon hükümeti kuruluyor - Son Dakika


Son Dakika

N'Sakala Beşiktaş'a veda ediyor 15:35 N'Sakala Beşiktaş'a veda ediyor Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi 15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı 15:11 Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı
Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı 15:07 Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde 15:01 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi 14:19 İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı 14:09 Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı 13:59 Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı

Son Dakika Haberleri
15:39 Bu pozisyonu izlemek zor olacak
15:34 N'Sakala Beşiktaş'a veda ediyor
15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi
15:17 Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi
15:11 Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı
15:10 Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım
15:06 Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı
15:03 Emre Belözoğlu'ndan büyük başarı! Üç büyüklerle farkı kapattı
15:00 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde
15:00 Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar
Bu pozisyonu izlemek zor olacak Bu pozisyonu izlemek zor olacak         
15:40
Bomba iddia: Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'ye yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Bomba iddia: Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'ye yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi         
15:21
Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi         
15:18
Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım         
15:10
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, merdivenden indiğinde gördüğü zindan nedeniyle büyük korku yaşadı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, merdivenden indiğinde gördüğü zindan nedeniyle büyük korku yaşadı         
15:07
Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar         
15:01
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Kuzeni tarafından öldürülmüştü! Cinayetin altından yasak aşk çıktı Kuzeni tarafından öldürülmüştü! Cinayetin altından yasak aşk çıktı         
14:03
Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama         
13:55
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 15:51:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Çekya'da koalisyon hükümeti kuruluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement