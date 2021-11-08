Son dakika haber! Çekya'da koalisyon hükümeti kuruluyor - Son Dakika

- Çekya'da koalisyon hükümeti kuruluyor

PRAG - Çekya'da gerçekleştirilen seçimler sonrasında 5 siyasi partiden oluşan 2 ittifakın koalisyon sözleşmesini imzalamasıyla hükümet kurma çalışmaları başladı.

Çekya'da 8-9 Ekim'de düzenlenen genel seçimler sonrasında oyların yüzde 27,75'ini alarak 1. olan Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliği'nden oluşan SPOLU İttifakı ile oyların yüzde 15,57'sini alarak 3. olan Çekya Korsan Partisi (Piratska Strana) ve Bağımsız Belediye Başkanları Partisinden oluşan Pirati a Starostove ittifakı bugün bir araya geldi ve ön koalisyon sözleşmesini imzalayarak hükümet kurma çalışmalarını başlattı. Ön sözleşmeyi imzalayan Çekya Korsan Partisi (Piratska Strana) tüzüğü gereği bu kararı internet üzerinden üyelerine sunacak.

"Ülkeyi krizden çıkaracağız"

Sivil Demokrat Parti Başkanı ve geleceğin Başbakanı Petr Fiala, "Kolay zamanların bizi beklemediğinin farkındayız. Hızlı ilerlemek ve cumhuriyeti sağlık, ekonomik ve değer krizinden çıkarmak gerekiyor. Ülkeyi krizden çıkaracağız." dedi.

Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı olması beklenen Marketa Pekarova Adamova ise "Ülkeye hükmetmeye değil, yönetmeye geliyoruz" derken Bağımsız Belediye Başkanları Partisi Başkanı ve geleceğin İçişleri Bakanı Vit Rakusan ise "Zor bir zamanda geldiğimizin farkındayız" dedi.

Bakanlık sayısı 18'e yükselecek

Çekya'da yeni kurulacak hükümete 3 bakanlık daha eklenerek toplam bakanlık sayısı 18'e çıkartılacak. Yeni açılacak bakanlıklar Avrupa İşleri Bakanlığı, Mevzuat Bakanlığı ve Bilim ve Araştırma Bakanlığı olarak belirlendi. Koalisyon partileri bakanlık paylaşımlarını da yaptı, buna göre SPOLU İttifakı Başbakanlığın yanı sıra Maliye, Savunma, Çalışma, Ulaştırma, Sağlık, Adalet, Tarım, Çevre, Kültür, Bilim ve Araştırma ile İnovasyon Bakanlığı olmak üzere 11 bakanlığın sahibi olacak. Pirati a Starostove İttifakı ise İçişleri, Dışişleri, Sanayi, Eğitim, Yerel Kalkınma, Mevzuat ve Avrupa İşleri Bakanlığı olmak üzere 7 Bakanlığın sahibi olacak.

Devlet Başkanı Milo Zeman, Prag Merkez Askeri Hastanesinden Cuma günü bir radyoya verdiği röportajda Fiala'nın Başbakan olarak atanmasında bir sorun olmayacağını duyurmuş ve Cumartesi günü de video konferans yoluyla Fiala ile yarım saat konuşmuştu.

"Hükümetimiz istifa konusunda tarihi bir rekora imza atacak"

Çekya Anayasasına göre, görevden ayrılan Andrej Babis hükümeti, Temsilciler Meclisi'nin açılış toplantısından sonra istifa edecek fakat, yeni bir hükümet kurulana kadar ise ülkeyi yönetmeye devam edecek. Konu ile açıklama yapan Başbakan Andrej Babis "Hükümetimiz istifa hızında ve Prag Kalesi'ne istifa tesliminde tarihi bir rekor kıracak" dedi.

Çekya'da 8-9 Ekim tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin oluşturduğu Spolu İttifakı, oyların yüzde 27,75'ini alarak 1. parti olmuştu. Çekya Başbakanı Andrej Babis'in lideri olduğu Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi yüzde 27,17, Çekya Korsan Partisi ve Bağımsız Belediye Başkanları Partisi'nin oluşturduğu Pirati a Starostove İttifakı yüzde 15,57, aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi yüzde 9,58 oy alarak parlamentoya girme hakkı kazanmıştı. Bu sonuçla 200 sandalyeli mecliste, Spolu İttifakı 71, ANO 72, Pirati a Starostove İttifakı 37, SPD ise 20 milletvekili ile mecliste temsil hakkı kazanmıştı.