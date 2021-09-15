Çekya'da Türk kahvesi rüzgarı sürüyor - Son Dakika

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği tarafından ilki düzenlenen Türk Kültür Festivali çerçevesinde Büyükelçilik binasında tanıtılan Türk kahvesine katılımcıların ilgisi büyük oldu.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinin bu yıl ilk kez düzenlediği ve 1 hafta sürecek olan "Türk Kültür Festivali" kapsamında Türk kahvesi bu kez Büyükelçilik binasında düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Birçok ülkenin büyükelçileri, sanatçılar, Çek diplomatlar ve Prag'ın tanınmış isimlerinin katıldığı etkinlikte tanıtılan Türk kahvesine ilgi yine büyük oldu. Türk kahvesi ve çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte bir de çekiliş yapılırken, Türk kahvesi makineleri ve dokuma Türk halıları hediye edildi. Etkinlikte ayrıca ses sanatçısı Roksan Mandel mini konser verdi.

"KATILIMCILAR TÜRK KAHVESİNİN TADINI ÇOK BEĞENDİ"

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Prag'da Türk Kültürü Festivali bu sene kahve teması ile gerçekleşiyor. Bütün katılımcılar Türk kahvesinin tadını çok beğendi. Çekler Türk kahvesini yanlış tanıyorlar. Onlara da Türk kahvesini tanıtıyoruz. Şimdi Prag'daki meşhur restoranlara Türk kahvesi makinası hediye ediyoruz. Bu kampanyamız sayesinde Prag'da birçok yerde Türk kahvesi servis edilecek" diye konuştu. Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Bağış ise, "Bizim topraklarımızın en önemli kültürel mirası Türk kahvesi. Dolayısıyla kahveyi diplomat çevremize tanıtıyoruz. 2013 yılında Bakü'de UNESCO'nun kültürel miras listesine girmesi çok önemli bir başarıydı. Bunu da tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. Çünkü Türk kahvesi çok özel ve kırk yıl hatrı var" ifadelerini kullandı.

"TÜRK KAHVESİ TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TANITILMASI İÇİN ÖNEMLİ"

Azerbaycan'ın Prag Büyükelçisi Adish Mammadov da, "Bugün burada Türk kahvesinin tanıtılması için bulunuyoruz. Çok önemli davetliler var ve bu da Türk kültürünün tanıtılması için önemlidir. Bugünün bir diğer anlamı da 1915 senesinde Osmanlı ordusu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü Ermenilerin ve Bolşevik ordusunun işgalinden kurtarmıştır" şeklinde konuştu.

"HEP BERABER TÜRK KAHVESİNİ DAHA TANINIR HALE GETİRECEĞİZ"

Gastonomi uzmanı Osman Serim ise, "Sayın Büyükelçimiz Egemen Bağış'ın himayesinde çok önemli bir Türk kültür haftası düzenleniyor. Türk kahvesi baş köşede. Türk kahvesi UNESCO'nun somut olmayan kültür varlıkları listesine dahil ettiğimiz bir değer. Dünyada hala yeteri kadar bilinmiyor. Tüketilen her 200 İtalyan kahvesine karşı 1 Türk kahvesi tüketiliyor. Bunun hızlı bir şekilde değişmesi gerekiyor. Kahve yapımında çalışanlar, kahve makinesi üretimi gibi konularla ekonomiye de katkı sağlayacaktır. Hep beraber Türk kahvesini daha tanınır hale getireceğiz" dedi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinin düzenlediği festival, yarın Prag Namesti Republiky Meydanı'nda Çeklere Türk kahvesi dağıtılacağı etkinlik ile devam edecek.

(Özgür Öztürk/İHA)