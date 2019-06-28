Son Dakika Haberleri: Celal Uzunkaya: 6 ayda 30 tonun üzerinde uyuşturucu yakaladık
Son Dakika Güncel Haber

Celal Uzunkaya: 6 ayda 30 tonun üzerinde uyuşturucu yakaladık

1 saat önce

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Yılın 6 aylık döneminde 30 tonun üzerinde uyuşturucu yakalaması yapıldı, 20 binin üzerinde insan tutuklandı.

Celal Uzunkaya: 6 ayda 30 tonun üzerinde uyuşturucu yakaladık, System.String[]
EMNİYET Genel Müdürü  Celal Uzunkaya, "Yılın 6 aylık döneminde 30 tonun üzerinde uyuşturucu yakalaması yapıldı, 20 binin üzerinde insan tutuklandı. 2017 yılında 941 kişi uyuşturucudan öldü, bu rakam bu yıl 400'lere kadar düştü, uyuşturucu ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'nun annesi için taziye ziyaretinde bulunmak üzere kente geldi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uzunkaya, uyuşturucuyla mücadele konusunda çok yoğun bir çaba olduğunu belirterek, "Maalesef son zamanlarda medyada kamuoyuna yansıtılan bir takım uyuşturucu raporları, bilgilendirmelerin de görüyoruz ki her ne kadar bir kısmı sağlıklı verilere dayanmasa da yapılan açıklamalardaki rakamlar oldukça ürkütücü" dedi.
'2017 YILINDA UYUŞTURUCUYA 941 KURBAN VERDİK'
2017 yılında bine yakın kişinin uyuşturucu nedeniyle öldüğünü belirten Uzunkaya, "941 insanımız uyuşturucu kurbanı olmuş, 2018 rakamları henüz netleşmemiş olmakla birlikte 600-650 civarında. Bu oldukça olumlu bir tablo. Yani bir önceki yıla göre yüzde 50'ye varan iyileşme trendi yakalanmış demek. Bu oranın 2018 rakamlarının aynı oranda düşürülmesi halinde 2019 da inşallah 350-400'lü bir rakamlara çekilecek" diye konuştu.
'6 AYDA 30 TON UYUŞTURUCU YAKALADIK'
Uyuşturucuya karşı etkin bir mücadele yürütüldüğünü ve başarılı sonuçlar alındığını ifade eden Uzunkaya, "Daha yılın 6 aylık döneminde 30 tonun üzerinde uyuşturucu yakalaması yapıldı. 20 binin üzerinde insan adli mercilere sevk edilip tutuklandı. Şu anda cezaevlerinde 60 bine yakın uyuşturucudan dolayı tutuklu, hükümlü insan bulunuyor. Bunlar çok övünülecek rakamlar değil elbette, arzu edilir ki hiçbir vatandaşımız ne uyuşturucu kullansın, ne uyuşturucu satsın, ne de bundan dolayı hayatları yıkılsın" dedi. 


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:39 Kaynak: DHA
Kırıkkale, Celal Uzunkaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternet üzerinden cinsel fantezi sonu oldu Öz kızını 15 el ateş ederek öldüren babanın ifadesi kan dondurdu Acılı anneden 2 yıl önce kaybolan kızı için yürek yakan sözler: Kızımın cenazesini istiyorum Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 20:47:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Celal Uzunkaya: 6 ayda 30 tonun üzerinde uyuşturucu yakaladık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]