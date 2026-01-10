Çelebi'den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelebi, mesajında, gelişmiş demokrasilerdeki en önemli kriterlerden ve köşe taşlarından birinin basın özgürlüğü olduğunu belirtti.

Toplumun ileriye gitmesinin doğru bilgilerle olacağını vurgulayan Çelebi, "Haber peşinde hayatlarını riske atan, evlerinden, ailelerinden ayrı kalan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Görevleri başında hayatını yitiren tüm gazetecileri rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.