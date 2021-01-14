Çelik - Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi - Son Dakika

Çelik - Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi

14.01.2021 17:45

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (2)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için bu ifadeyi kullanmak, 27 Nisan 2007'de hükümetimize karşı verilmeye çalışılan, bazılarının 'postmodern darbe' dediği muhtıra teşebbüsüyle gündeme gelmişti."

Çelik - Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi
Çelik - Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi
Çelik - Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi
Çelik - Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çelik - Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi - Son Dakika


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