Çelik - Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (2)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için bu ifadeyi kullanmak, 27 Nisan 2007'de hükümetimize karşı verilmeye çalışılan, bazılarının 'postmodern darbe' dediği muhtıra teşebbüsüyle gündeme gelmişti."
Kaynak: AA
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