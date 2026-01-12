Çelikhan-Malatya Karayolu Kapandı

Adıyaman'ın Çelikhan- Malatya Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi ile Malatya'yı bir birine bağlayan karayolu bölgesinde yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşların yolda mahsur kalmaması ve kazaların yaşanmaması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede Çelikhan- Malatya Karayolunun bir süre trafiğe açılmayacağı bu yoldan ulaşımın sağlanmayacağı Çelikhan Kaymakamlığı tarafından duyuruldu. - ADIYAMAN