Çelikkol, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

15.01.2026 13:21
Mersin Başsavcısı Çelikkol, 2025'in en iyi fotoğraflarını seçmek için AA'nın oylamasına dahil oldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çelikkol, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" ve "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçen Çelikkol, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesine oy verdi.

Başsavcı Çelikkol, "Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karelerini seçti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

