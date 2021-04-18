Celil Nalçakan, Nişantaşı 'nda objektiflere takıldı. Beşiktaş armalı maskesiyle dikkat çeken oyuncu, rol arkadaşı Ahu Yağtu ile son dönemde duygusal olarak yakınlaştıkları iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyip, "Ahu çok sevdiğim iyi anlaştığım bir ahbabım. Zaten az arkadaşım var Ahu da onlardan biri. Bu dedikodular, manasız bir orta alan mücadelesi olmuş" dedi.

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Nalçakan, sokakta sevildiğini ve tevazuyu elden bırakmadığını da sözlerine ekleyip, şöhret olan bakış açısını ise "Ben o adam değilim, hayatım boyunca da olmadım. Tevazuyu elden bırakmama lazım. Sağ olsunlar seviyorlar sevenlerimiz. Şöhret benimle hiç alakası olmayan bir şey, ahbaplık yeter bana" sözleriyle dile getirdi.

O SÜRÜCÜYÜ BULDUM

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir sürücünün otomobiline çarpıp maddi hasara neden olmasıyla ilgili soru üzerine ise "Buldum o kişiyi ama bir şey istemedim özür dilemesi yetiyordu benim için aramızda çözdük" diye yanıt verdi. Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Nalçakan sezon sonu şampiyon olmak istediklerini söyleyip "Bu sezon şampiyonuz içimiz rahat olsun" diye konuştu.