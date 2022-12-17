Öldürülen Münevver Karabulut'un babasının Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi savcılık tarafından reddedildi - Son Dakika
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Öldürülen Münevver Karabulut'un babasının Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi savcılık tarafından reddedildi

17.12.2022 16:41

İstanbul'da 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun intiharındaki şüpheleri sebebiyle mezarının açılması için başsavcılığa başvuruda bulunmuştu. Talep başsavcılık tarafından reddedildi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Başsavcılık, talebimizi geldiğimiz nokta itibari ile reddetmiş. Bu nihai bir karar değil. Bu karara ilişkin olarak itiraz hakkımız var. İtiraz hakkımızı kullanacağız" dedi.

İstanbul'da 3 Mart 2009'da vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için başsavcılığa başvuruda bulunmuştu. Mezarın açılması talebi başsavcılık tarafından reddedilirken aile avukatı Rezan Epözdemir konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ"

Epözdemir açıklamasında, "Müvekkil Süreyya Karabut yaklaşık 1 ay önce Cem Garipoğlu'nun ölmemiş olma ihtimaline istinaden vicdanen de rahatlamak için mezarın açılması ile ilgili gerekli hukuki başvuruların yapılmasını istedi. Kendisi yazılı talimatı da verdi. Biz de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konuda başvurumuzu yaptık. Mezarın açılmasını, fethi kabir işleminin yapılmasını talep ettik. Buna ilişkin talebimizi sunduk. Başsavcılık bu talebimizi geldiğimiz nokta itibari ile reddetmiş. Bu nihai bir karar değil. Bu karara ilişkin olarak itiraz hakkımız var. İtiraz hakkımızı kullanacağız. Sonuna kadar hukuki girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü.Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve büyük tepki oluşmuştu.

HAPİSHANEDE İNTİHAR ETMİŞTİ

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu'nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti.

Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili şüphesini dile getirerek mezarının açılmasını istemişti.

Kaynak: İHA
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Münevver Karabulut, Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öldürülen Münevver Karabulut'un babasının Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi savcılık tarafından reddedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öldürülen Münevver Karabulut'un babasının Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi savcılık tarafından reddedildi - Son Dakika
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