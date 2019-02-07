Son Dakika Haberleri: Cem Karaca, Yunan Ekibi Aiginiakos ile Anlaştı

Cem Karaca, Yunan Ekibi Aiginiakos ile Anlaştı

1 saat önce

Temel ELCiVAN - Duisburg / DHATürk teknik direktör Cem Karaca, Yunanistan 2. Lig ekiplerinden Aiginiakos Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Cem Karaca, Yunan Ekibi Aiginiakos ile Anlaştı, System.String[]
Temel ELCiVAN - Duisburg/ DHA

Türk teknik direktör Cem Karaca, Yunanistan 2. Lig ekiplerinden Aiginiakos Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninin ardından Aiginiakos Kulübü Başkanı Fotis Tsaugaris, kulübün sportif direktörü Nikolay Marinov ve Cem Karaca basına poz verdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:27 Kaynak: DHA

Cem Karaca, Spor
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