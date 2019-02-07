Cem Karaca, Yunan Ekibi Aiginiakos ile Anlaştı
1 saat önce
Temel ELCiVAN - Duisburg / DHATürk teknik direktör Cem Karaca, Yunanistan 2. Lig ekiplerinden Aiginiakos Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Temel ELCiVAN - Duisburg/ DHA
Türk teknik direktör Cem Karaca
, Yunanistan
2. Lig ekiplerinden Aiginiakos Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Kulüp binasında düzenlenen imza töreninin ardından Aiginiakos Kulübü Başkanı Fotis Tsaugaris, kulübün sportif direktörü Nikolay Marinov ve Cem Karaca basına poz verdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:27 Kaynak: DHA
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