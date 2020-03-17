Cem Küçük'ün acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cem Küçük'ün acı günü - Son Dakika

Cem Küçük'ün acı günü

6 saat önce

Gazeteci Cem Küçük'ün kuzeni Ramazan Küçük (57) rahatsızlığı sebebiyle vefat etti.

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Gazeteci Cem Küçük'ün kuzeni Ramazan Küçük (57) rahatsızlığı sebebiyle vefat etti. Küçük, düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.


Gazeteci Cem Küçük'ün kuzeni Ramazan Küçük, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Küçük için Zonguldak Taşbaca Mahallesi Askeritepe Camii'nde öğle namazı sonrası tören düzelendi. Cenazeye Zonguldak İl Tarım Müdürü Cemalettin Çataklı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, gazeteci Cem Küçük ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Ramazan Küçük Taşbaca Camii'nde toprağa verildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Cem Küçük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:24 Kaynak: İHA
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