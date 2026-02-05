Cem Özmüş Cinayetinde 11. Duruşma Gerçekleşti - Son Dakika
Cem Özmüş Cinayetinde 11. Duruşma Gerçekleşti

Cem Özmüş Cinayetinde 11. Duruşma Gerçekleşti
05.02.2026 17:29
Cem Özmüş'ün cinayetinde sanık Yekta Gözen'in yakalama emri bekleniyor, duruşma 16 Nisan'a ertelendi.

KARTAL'da öldürülen özel koruma Cem Özmüş cinayetine ilişkin davanın 11'inci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Yekta Gözen hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine ve iade sürecinin Adalet Bakanlığı'na sorulmasına karar verdi. Duruşma 16 Nisan'a ertelendi.

Olay, 15 Temmuz 2021 günü saat 01.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Özel koruma olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Cem Özmüş (48), arkadaşıyla birlikte sahildeki kayalıklarda oturduğu sırada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından ve ayağından yaralanan Özmüş, arkadaşı tarafından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri inceleme başlatırken, Özmüş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

11'İNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Anadolu Adliyesi 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11'inci duruşmaya; sanıklar Deniz Morsümbül, Süleyman Sulu, Fırat Muşlu, Yekta Gözen ile taraf avukatları katıldı.

'ŞİKAYETİM DEVAM EDİYOR'

Cem Özmüş'ün eşi Pınar Özmüş, sanıklar hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirtti.

'TAHLİYEMİ TALEP EDERİM'

Tutuklu sanık Deniz Morsümbül, SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmada, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyemi talep ediyorum" dedi.

HTS KAYITLARI DOSYAYA KAZANDIRILMALI

Morsümbül'ün avukatı Nihat Nuri Akar ise, dosyada eksik hususlar bulunduğunu belirterek, Adli Tıp Kurumu raporu alınması, olay yerinde keşif yapılması ve HTS kayıtlarının dosyaya kazandırılması gerektiğini belirtti. Akar, müvekkilinin ceza alması muhtemel süreden fazla tutuklu kaldığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Deniz Morsümbül'ün tutukluluk halinin devamına, Fırat Muşlu ve Süleyman Sulu'nun adli kontrol tedbirlerinin sürmesine karar verdi. Sanık Yekta Gözen hakkında çıkarılan yakalama emri infazının beklenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 16 Nisan Perşembe gününe erteledi.

Kaynak: DHA

17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
16:18
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
