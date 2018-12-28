Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan "Boykot" Açıklaması: Sorunları Aşarak Seyircimizle Buluşacağız

Komedyen Şahan Gökbakar, hakları verilmediği gerekçesiyle film yapımcılarının salon işletmecilerini boykot ederek filmlerini vizyona sokmayacakları iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

ALINMIŞ KESİN BİR KARAR YOK

"Recep İvedik 6" filmini 2019'da sinemaseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Gökbakar, açıklamasında, söz konusu haberlerde kendisi, film şirketi ve "Recep İvedik 6" filmiyle ilgili çeşitli yorum ve ifadelerin bulunduğuna işaret etti.

Gökbakar, tüm sinema işletmeleriyle yapım şirketi arasında müzakerelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Müzakere süreçleri henüz sonuçlanmadığı için şirketimiz tarafından alınmış kesinleşen bir karar bulunmamaktadır. Bahse konu haberlerin içeriğinde yer alan her türlü ifade ve bilginin, şirketimiz tarafından resmi olarak teyit edilmediği sürece, haberi yapan gazetecinin fikri, yorumu veya duyumu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"SEVENLERİMİZLE BULUŞACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

Birtakım sektörel sorunların da yaşandığını belirten Gökbakar, şunları kaydetti:

"Üyesi olduğumuz TESİYAP (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği) meslek birliği çatısı altında, buna ek olarak iş ortaklarımız ve çeşitli bakanlıklar nezdinde, mevcut sorunların çözümüne ilişkin çeşitli toplantılarda da bulunmak suretiyle çözüme yönelik yapıcı katkımızı açıkça sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. İlerleyen süreçte her türlü ticari ve hukuki yolu değerlendirerek bir sonuca vardığımız takdirde, geniş bir basın toplantısı yaparak hem soruna açıklık getirecek hem de filmimizin gösterimi ile ilgili kararımızı birinci ağızdan siz değerli kamuoyuna aktaracağız."

Gökbakar, en kısa zamanda sinema işletmeleriyle karşılıklı yapacakları sözleşmelerle bu sorunları aşarak milyonlarca seveniyle buluşacaklarına olan inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

"FİLMLERİMİZİN SEYİRCİSİYLE BULUŞACAĞI GÜNÜ BEKLİYORUM"

Komedyen Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından "Kaçamak" ve "2 Arada" isimli iki ayrı hikayeden oluşan "Karakomik Filmler"in çekimlerini tamamladıklarını duyurdu.

Çekimlerin 6 ay sürdüğünü belirten ve ekip arkadaşlarını kutlayan Yılmaz, "Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim, film sizin... Mısıra değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur." değerlendirmesinde bulundu.