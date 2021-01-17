Cemil Meriç Kütüphanesine 50 bin kitap bağışlandı - Son Dakika

Kepez ilçesinde Belediye tarafından oluşturulan Cemil Meriç Kütüphanesine 50 bin kitap bağışlandı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada, eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde yapımında sona gelinen kütüphane için başlatılan kitap bağışı kampanyasının sürdüğü belirtildi.

Kampanyaya sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, iş, sanat ve spor dünyasından isimlerin ilgi gösterdiğine dikkati çekilen açıklamada, bağışlanan kitap sayısının 50 bini aştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cemil Meriç Kütüphanesinin, kentin en nitelikli ve çeşitliliğe sahip olan kütüphanesi olacağını ifade etti.

Kütüphanede ödünç kitap verilmeyeceğini aktaran Tütüncü, 24 saat açık olacak kütüphanede 100 bin kitabı vatandaşlarla buluşturmak istediklerini bildirdi.