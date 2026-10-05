Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim - Son Dakika
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Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim

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Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
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Günlerdir hakkında çıkan AK Parti'ye transfer iddiaları karşısında sessiz kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, nihayet konuştu. Doğrudan "evet" ya da "hayır" demek yerine oldukça manidar bir mesaj veren Tugay’ın sözleri, İzmir'de yeni bir siyasi yol ayrımının sinyali olarak yorumlandı. Tugay, "Kişisel siyasi geleceğim için değil, ama İzmir’e karşı taşıdığım sorumluluk gereği; evet, bir kararın eşiğindeyim” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son günlerde kulisleri hareketlendiren "AK Parti’ye mi geçiyor?" iddialarına ilişkin sessizliğini sonunda bozdu. Çarşamba günü partiye katılacağı yönündeki söylentiler karşısında günlerdir suskun kalan Tugay, siyasi geleceğine dair sorulara kapıyı tamamen kapatmayan, aksine merakı artıran bir yanıt verdi.

Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim

"SORUMLULUĞUM GEREĞİ BİR KARARIN EŞİĞİNDEYİM"

Halk TV’den Sedat Kaya’nın transfer iddialarını sorması üzerine değerlendirmelerde bulunan Tugay, doğrudan değil ama kritik bir mesaj verdi. Kendisi için değil İzmir için düşündüğünü vurgulayan Belediye Başkanı Tugay tek cümlelik bir yanıt verdi ve “Kişisel siyasi geleceğim için değil, ama İzmir’e karşı taşıdığım sorumluluk gereği; evet, bir kararın eşiğindeyim” ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Tugay’ın bu sözlerinde net bir parti adı geçmese de, "karar eşiğindeyim" vurgusu iddianın dozunu iyice yükseltti. Daha önce görevine bağımsız olarak devam edebileceğinin sinyalini veren Tugay’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği'nden de istifa etmesi bu yol ayrımı iddialarını güçlendiren detaylar arasında gösteriliyor.

Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim

Siyasette gözler şimdi, aktarılan kulis tarihine, yani Çarşamba gününe ve Cemil Tugay'ın atacağı nihai adıma çevrilmiş durumda.

İzmir Büyükşehir BelediyesiCemil TugayAK PartiSiyasetİzmirSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Muratın Seyir Kitabı Muratın Seyir Kitabı:
    Ben seni aydınlatayım Geçtin bile haberin yok ?? 2 0 Yanıtla
  • serkanckrr5 serkanckrr5:
    her tamam yani 0 0 Yanıtla
  • Erdem Çetinkaya Erdem Çetinkaya:
    Vereceğin karar şerefini belirleyecek. 0 0 Yanıtla
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