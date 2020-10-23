Çemişgezek'te bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çemişgezek'te bir köy karantinaya alındı
23.10.2020 19:17
TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyü, koronavirüs vakasının görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.
TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyü, koronavirüs vakasının görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Çemişgezek ilçesine bağlı 30 haneli Kıraçlar köyü, 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Çemişgezek Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çemişgezek ilçemize bağlı Kıraçlar köyünde koronavirüs tespit edilmesi üzerine 23 Ekim 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
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