Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi (2) - Son Dakika

Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi (2)

14 dakika önce

HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBESTEskişehir'de Enes Duman ve avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği kazada, halk otobüsünü kullanan Mesut K., olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi (2), System.String[]

HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eskişehir'de Enes Duman ve avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği kazada, halk otobüsünü kullanan Mesut K., olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Geceyi Jandarma Komutanlığı'na geçiren ve ifadesi alınan otobüs sürücüsü Mesut K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mesut K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Enes Duman, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:42 Kaynak: DHA
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