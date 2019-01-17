Son Dakika Haberleri: Cenaze Dönüşü Kaza: 2'si Çocuk, 4 Yaralı

Cenaze Dönüşü Kaza: 2'si Çocuk, 4 Yaralı

11 dakika önce

TRABZON'un Tonya ilçesinde cenazeden dönen ailenin bulunduğu otomobil, takla atıp, ters döndü.

Cenaze Dönüşü Kaza: 2'si Çocuk, 4 Yaralı, System.String[]
TRABZON'un Tonya ilçesinde cenazeden dönen ailenin bulunduğu otomobil, takla atıp, ters döndü. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çayıriçi Mahallesi Hasanağa Köprüsü Mevkii'nde meydana geldi.  Polis memuru Uğur Ayten ve Rize'de öğretmen olarak görev yapan eşi Hatice Ayten dün 2 çocuklarıyla birlikte Çayıriçi Mahallesi'nde ölen bir akrabalarının cenazesine katıldı.  Aile cenazenin ardından özel otomobilleriyle dönüşe geçti.  Ancak Uğur Ayten'in kullandığı  61 AU 636 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı ve takla atarak, devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Mert Ayten (4) ve Yaman Aytan (1), Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne, anne baba ise Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Tonyatrabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:19 Kaynak: DHA

Tonya, 3. Sayfa
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