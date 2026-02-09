TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesine arkadaşları ile gezmeye gelen ve kiraladıkları teknede yaşamını yitiren Bahar Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'ne getirildi. Taş için cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Taş, törenin ardından Çeştepe Mezarlığı'na defnedildi.