Cenaze törenine damga vuran görüntü: Trump'a dikkat - Son Dakika
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Cenaze törenine damga vuran görüntü: Trump'a dikkat

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Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen cenaze törenine ABD Başkanı Trump'ın davranışı damga vurdu. Trump, yanında oturan Başkan Yardımcısı JD Vance ve yanındakilere nane şekeri ikram etti. Kendisi ise nane şekerini ağzına götürürken elinden düşürdü. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, Washington DC’de bulunan Washington Ulusal Katedrali’nde düzenlenen cenaze töreninde ABD Başkanı Trump'ın davranışı damga vurdu. Trump'ın, yanında oturanlara nane şekeri ikram ettiği ve ağzına götürdüğü şekeri düşürdüğü anlar kameralara yansıdı.

Cenaze törenine damga vuran görüntü: Trump'a dikkat

11 TEMMUZ'DA ÖLDÜ

11 Temmuz’da hayatını kaybeden cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreni, Washington DC’de bulunan Washington Ulusal Katedrali’nde düzenlendi. Törene, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile ABD'li bakan ve politikacılar ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve birçok üst düzey yetkili katıldı.

Cenaze törenine damga vuran görüntü: Trump'a dikkat

ABD Başkanı Donald Trump, Graham anısına bir konuşma da yaptı. Konuşmasında Graham’ın Kongre’deki etkisine vurgu yaparak, onun savaş yanlısı duruşunu da dile getirdi.

Cenaze törenine damga vuran görüntü: Trump'a dikkat

TRUMP'IN HAREKETLERİ TÖRENE DAMGA VURDU

Trump'ın hareketleri ise törene damgasını vurdu. ABD Başkanı, konuşma yapmadan önce ceketinden nane şekeri kutusunu çıkararak yanında oturan Başkan Yardımcısı JD Vance ve onun yanındakilere nane şekeri ikram etti.

Cenaze törenine damga vuran görüntü: Trump'a dikkat

Kendisi ise nane şekerini bir türlü ağzına götüremedi. Trump, nane şekerini ağzına götürüşünde şeker elinden kayıp yere düştü. Biraz uğraşın ardından nihayet kendisi de ikram ettiği şekeri yiyebildi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Cenaze törenine damga vuran görüntü: Trump'a dikkat

LINDSEY GRAHAM KİMDİR?

71 yaşındaki senatör, 2003 yılından bu yana Güney Carolina’yı temsil ediyordu. Hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce Ukrayna’yı ziyaret etmişti. Graham, İsrail’in güçlü destekçilerinden biri olarak biliniyor ve İran’a karşı sert politikaları savunuyordu. Ayrıca, Rusya’ya yaptırımlar ve Ukrayna’ya askeri destek konularında da aktif bir rol üstlenmişti.

Cenaze törenine damga vuran görüntü: Trump'a dikkat

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Son Dakika ABD Başkanı Cenaze törenine damga vuran görüntü: Trump'a dikkat - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    bazı insanlar yaşlandıkça bunuyor mu? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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