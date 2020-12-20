Cenaze yıkama skandalı ile ilgili Başkan Arslan sorulara cevap verdi - Son Dakika

Cenaze yıkama skandalı ile ilgili Başkan Arslan sorulara cevap verdi

20.12.2020 23:07
Cenaze yıkama skandalı ile ilgili Başkan Arslan sorulara cevap verdi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, korona virüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin cenazelerinin Devlet Hastanesi morgundaki gasilhanede yüksek meblağlar ile ücret alınarak yıkandığı iddiaları üzerine bir basın toplantısı yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, korona virüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin cenazelerinin Devlet Hastanesi morgundaki gasilhanede yüksek meblağlar ile ücret alınarak yıkandığı iddiaları üzerine bir basın toplantısı yaptı. Yaşanan bu üzücü olaylara hastanede oluşan zafiyetin neden olduğunu söyleyen Başkan Arslan, çözüm için harekete geçtiklerini ve işe 2 gassal aldıklarını bildirdi.

Edremit Devlet Hastanesi morgunun gasilhanesinde, 4 kişinin resmi görevlendirmeleri olmadığı halde korona virüsten ölenlerin cenazelerini yıkama işlemini, ailelerinden yüksek ücret talep ederek yaptıkları iddiasıyla ilgili Edremit Kaymakamlığı soruşturma başlatmıştı.

İddialar üzerine açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sorumluluğun kendilerinde olmadığını ileri sürdü. Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Başkan Arslan, "Burada bir zafiyet oluştuğu doğru mu? Doğru. Buradaki zafiyet Edremit Devlet Hastanesi'nde oluşuyor. Yürürlükte olan cenaze yönetmeliğine göre ilk sorumlu devlet hastanesidir. Hastanede vefat eden ve orada yıkanması talep edilen cenazelerle ilgili sorumluluk, devlet hastanesinindir. Bu çok net. İkincisi Belediyenin sorumluluğu vardır. Ama bu hastanenin gasilhanesinde değil bunu bir ayrı koyalım. Belediyenin kendi gasilhanesinde cenaze yıkama sorumluluğu vardır. Bizim mezarlığımızda Altınoluk'ta gasilhanemiz mevcut ve hiçbir kimse diyemez ki ben belediyenin gasilhanesine cenazemizi yıkatma talebinde bulundum ve benden para istediler. Bizim gasilhanemizde vatandaşlarımızın cenazeleri bir kuruş ücretsiz oradaki arkadaşlar tarafından yıkanıyor. Üçüncü sorumlu da muhtarlar. Cenaze sahibi evinde yıkamak isterse, bu sorumluluk da muhtarlardadır. Bu çok ve açık şekilde genelgede mevcut. Belediyenin hastane gasilhanesinde cenaze yıkamak gibi bir sorumluluğu yoktur. Hastane binası, hastane yönetimi sorumluluğundadır. Biz yine de belediye olarak duyarlılık gösterdik. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ve Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ile bir araya geldik. Biz de Edremit Belediyesi olarak 1 erkek, 1 bayan gassal aldık. Bundan sonra Edremit Devlet Hastanesi'nde, Edremit Belediyesi personeli çalışacak" dedi. - BALIKESİR

Cenaze yıkama skandalı ile ilgili Başkan Arslan sorulara cevap verdi
Cenaze yıkama skandalı ile ilgili Başkan Arslan sorulara cevap verdi
Cenaze yıkama skandalı ile ilgili Başkan Arslan sorulara cevap verdi
Cenaze yıkama skandalı ile ilgili Başkan Arslan sorulara cevap verdi
Cenaze yıkama skandalı ile ilgili Başkan Arslan sorulara cevap verdi

Selman Hasan Arslan, Devlet Hastanesi, Edremit, Cenaze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cenaze yıkama skandalı ile ilgili Başkan Arslan sorulara cevap verdi - Son Dakika


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