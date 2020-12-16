Cenaze yolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Cenaze yolunda kaza: 2 yaralı

Korona virüse yenik düşen kadının cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yolca çıkan aile trafik kazasında ölümden döndü.

Korona virüse yenik düşen kadının cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yolca çıkan aile trafik kazasında ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ın Reşadiye ilçesi Darıdere köyü yakınlarında meydana geldi. Cengiz A idaresindeki 34 HD 8813 plakalı Hyundai marka otomobil yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen araçtan sürücü ile birlikte 2 çocuk yara almadan kurtulurken Perihan G. ile Meryem A. yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaza yapan araç kaldırılarak yol trafiğe açıldı. - TOKAT

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