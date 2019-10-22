Çene ağrısı başınıza iş açabilir

Günde 2 bin kez kullanılan çene ekleminde zaman zaman ağrı oluşabileceğini anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, ağrıların vücudun başka bölgelerini etkileyebileceği konusunda uyardı. Ural, ağızda kayma görülebileceğini, kulak çınlaması, baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetlerin olabileceğini ve kulak, boyun, dişler hatta burun ve göze doğru yayılan ağrıların yaşanabileceğini kaydetti.

Çene ekleminde görülen ağrılar çoğu zaman önemsenmiyor. Ancak bu ağrılar önemli bazı hastalıkların habercisi olabiliyor ve ilerleyen dönemlerde kişinin hayatını kabusa çevirebiliyor. Medical Park Fatih Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, çene eklemi hastalıklarını ve korunma yöntemlerini anlattı.

"GEÇ KALINDIĞINDA CİDDİ SORUNLAR OLUŞUR"

Alt çenenin hareketlerinin boyun ve çene kaslarının ortak hareketiyle oluştuğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, "Alt çene kemiği aşağı, yukarı, öne ve yanlara doğru hareket edebilmektedir. Bu düzenin bozulması çene ekleminde oluşan veya oluşabilecek bir bozukluğun habercisi olabilir. Hiç farkında olmadan en fazla kullandığımız eklem olan çene eklemi ağrıları çoğu zaman önemsenmemekte ve zaman geçtikçe tedavisi güçleşebilmekte, hayat kalitesini ileri derecede bozabilmektedir. Basit sebeplerden kaynaklanan bazı hastalıklar tedavide geç kalındığında ciddi bozukluklara yol açabilmektedir" dedi.

"ÇEKİRDEK YEMEK BİLE ETKİLEYEBİLİR"

'Boyunda omurgaya ve ağızda dişlere yakın olması nedeniyle, bu bölgelerdeki rahatsızlıklar çene eklemini kolayca etkileyerek şikayetlere neden olabilir' diyen Dr. Ural bu şikayetlerin nedenlerini şöyle sıraladı:

"Sürekli dişleri sıkmak, diş gıcırdatma (bruksizm), duruş bozuklukları (özellikle başın öne doğru eğik olduğu duruşlar), çenenin kapanış bozuklukları ve dişlerdeki hastalıklar, tek taraflı çiğneme alışkanlığı, psikolojik sebepler, travmalar, soğuğa maruz kalmak, zorlanmalar (örneğin sert veya büyük bir lokma ısırmak), tırnak yeme, sakız çiğneme, çekirdek yeme ve uzun süre telefonla konuşma gibi davranışlar."

KULAK ÇINLAMASI VEYA BAŞ DÖNMESİ YAPABİLİR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, çene ekleminde görülen başlıca yakınmaların çene bölgesindeki kaslarda ve eklemde ağrı, hassasiyet, eklemden gelen çeşitli sesler, çene hareketlerinde kısıtlılık ve düzensizlik olduğunu belirtti. Ural, ağızda kayma görülebileceğini, kulak çınlaması, baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetlerin olabileceğini ve kulak, boyun, dişler hatta burun ve göze doğru yayılan ağrıların yaşanabileceğini kaydetti.

TEDAVİDE HASTAYA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Çene hastalıklarında çeşitli tedavi yöntemlerinin olduğunu kaydeden Dr. Ural sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanın doktoru tarafından yeterli ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi çok önemlidir. Çene eklemini doğru kullanmayı bilmek birçok hastalığın önüne geçer veya tedavisini kolaylaştırır. Bu nedenle bu hastalıklarda doktorun ve hastanın üzerine düşeni doğru yapması tedavinin büyük oranda başarılı olması sonucunu doğurur. Hasta eğitiminin yanı sıra ilaç tedavisi, fizik tedavi, soğuk tedavisi, eklem içine enjeksiyon ve psikoterapi gibi tedavi yöntemlerini kullanıyoruz."