Çene nakli olan ilk kişiydi! Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika
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Çene nakli olan ilk kişiydi! Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

16.03.2022 19:00

Balıkesir'de narkotik polisinin yaptığı operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Bunların arasında yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in de bulunduğu belirtildi. Yapılan aramalarda 3 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu/uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslar ile gruplara yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bursa'dan Edremit'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yüz nakli yapılan Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

KULLANDIKLARI ARAÇ TAKİBE ALINDI

Ekipler, şüpheli şahıslar ve kullandıkları araçları takibe alıp Edremit girişinde yakaladı. Yapılan aramalarda 3 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29) T.K. (37), B.E. (44), M.B. (32) ve Recep Sert (34) gözaltına alındı. 10 şüpheli şahsın 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçlarından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Yüz nakli yapılan Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

RECEP SERT KİMDİR?

İnegöl'de temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e, 18 Temmuz 2013 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi Sert'e başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye'de yüz naklinde beşinci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süren tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi.

İnegöl'ün Mimar Sinan Bulvarı üzerinde kafe açan Recep Sert, ödemediği bin 500 liralık borç yüzünden önce icralık oldu ardında da İnegöl'de gözaltına alınıp Bursa 2. İcra Ceza Mahkemesi kararıyla tutuklandı. Cezaevinde 3 ay kalan Sert, zatürre başlangıcı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Borcunun ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından ödenmesinin ardından Sert tahliye edildi. Haluk Levent tahliyenin ardından Recep Sert'i Ahbap ekibi ile birlikte ziyaret etmişti.

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Recep Sert, Narkotik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çene nakli olan ilk kişiydi! Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çene nakli olan ilk kişiydi! Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika
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