Cenin'de İsrail Güvenlik Güçlerinin Baskını - Son Dakika

CENİN, 9 Mayıs (Xinhua) -- Filistinli göstericiler, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki Romana köyünde iki Filistinli zanlının evlerine düzenlenen baskın sırasında İsrail güvenlik güçlerinin aracına taş atıyor, 8 Mayıs 2022. İsrail güvenlik güçleri, üç gün süren aramanın ardından, Pazar günü erken saatlerde, iki şüphelinin, Perşembe günü İsrail'in Bağımsızlık Günü'nde üç kişiyi öldürdükleri ve dört kişiyi yaraladıkları ultra-Ortodoks bir Yahudi şehri olan Elad yakınlarındaki bir ormanda yakalandığını bildirdi. (Fotoğraf Nidal Eshtayeh/Xinhua)