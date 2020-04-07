Central Park'ta Kurulan Geçici Hastane İşbaşında - Son Dakika

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Central Park'ta Kurulan Geçici Hastane İşbaşında
12 dakika önce
Corona virüsüyle mücadele eden New York'ta, kentin en büyük yeşil alanlarından Central Park'ta sadece birkaç gün önce kurulan geçici hastane işbaşında.
Corona virüsüyle mücadele eden New York'ta, kentin en büyük yeşil alanlarından Central Park'ta sadece birkaç gün önce kurulan geçici hastane işbaşında
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:47
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