Cep Telefonu Gaspçılarında 70 Santimlik Döner Bıçağı Ele Geçirildi
1 saat önce
YALOVA'da, bir kişinin cep telefonunu zorla aldıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı.
YALOVA'da, bir kişinin cep telefonunu zorla aldıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çalıntı telefonla birlikte 70 santim uzunluğunda döner bıçağı da ele geçirildi. Yalova
'da önceki gün saat 03.00 sıralarında Bağlarbaşı
Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonu zorla alındı. Olayla ilgili Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik
Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile eş zamanlı bir operasyon yapıldı. Operasyonda S.K. (28) ve H.T.B. (28) ile suça sürüklenen çocuk E.İ. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 70 santim uzunluğunda döner bıçağı, bir adet siyah kar maskesi, çalıntı cep telefonu ve 4 fişek skunk tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Yalova
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:02 Kaynak: DHA
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