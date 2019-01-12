Cerablus'ta Kalp Kirizi Geçiren Vali Yardımcısı Hayatını Kaybetti
1 saat önce
GAZİANTEP Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller (49), görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki makamında kalp krizi geçirerek vefat etti.
GAZİANTEP Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller
(49), görevli olduğu Suriye
'nin Cerablus
kentindeki makamında kalp krizi geçirerek vefat etti.
2017 yılından bu yana Gaziantep
Vali Yardımcılığı yapan ve bir yıldır Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentinde koordinasyon görevini yürüten Ahmet Turgay
İmamgiller, sabah saatlerinde odasında kalp krizi geçirdi. Görevliler aniden fenalaşan İmamgiller için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirerek vefat ettiğini tahmin ettikleri İmamgiller'in cenazesini, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırdı.
Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Turgay İmamgiller, 1991 yılında mezun olduktan sonra Trabzon Şalpazarı
, Tunceli Ovacık
, Malatya Arapgir
, Rize Fındıklı
kaymakamlığı ile Tokat
, Kahramanmaraş
, Karaman
ve Kilis
Vali yardımcılığı görevleri yaptıktan sonra 2017 yılı Ağustos ayında Gaziantep vali yardımcılığına atanmıştı.
- Gaziantep
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:02 Kaynak: DHA
Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti
Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Türkiye'den İnsansız Hava Aracı Alımı Anlaşması İmzaladık
Köpek Saldırılarıyla İlgili Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'den Uyarı: Saldırılar Artabilir
Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada