Son Dakika Haberleri: Cerablus'ta Terör Örgütlerinin Bombalarıyla Yıkılan Köy Okulu Yeniden İnşa Edildi

Cerablus'ta Terör Örgütlerinin Bombalarıyla Yıkılan Köy Okulu Yeniden İnşa Edildi

26 dakika önce

Cerablus'ta terör örgütlerinin bombalarıyla yıkılan köy okulu yeniden inşa edildi(Tür: Yurt)

Cerablus'ta Terör Örgütlerinin Bombalarıyla Yıkılan Köy Okulu Yeniden İnşa Edildi, System.String[]
Cerablus'ta terör örgütlerinin bombalarıyla yıkılan köy okulu yeniden inşa edildi

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:03 Kaynak: DHA

Cerablus, Güncel
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