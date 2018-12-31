Cerablus'ta Terör Örgütlerinin Bombalarıyla Yıkılan Köy Okulu Yeniden İnşa Edildi
26 dakika önce
Cerablus'ta terör örgütlerinin bombalarıyla yıkılan köy okulu yeniden inşa edildi(Tür: Yurt)
Cerablus'ta terör örgütlerinin bombalarıyla yıkılan köy okulu yeniden inşa edildi
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:03 Kaynak: DHA
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