Son Dakika Haberleri: Ceren'in ipliği pazara çıktı!
Son Dakika Magazin Ceren'in ipliği pazara çıktı!

Ceren'in ipliği pazara çıktı!

1 saat önce

Agah, Ceren'in yeğeni Nedim'e yaptığı eziyetleri izledikten sonra büyük şok yaşar. Bu duruma tepkisi sert olur.

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Agah, Ceren'in yeğeni Nedim'e yaptığı eziyetleri izledikten sonra büyük şok yaşar. Bu duruma tepkisi sert olur. Cemre ve Cenk'in bu olayda bir suçları olmadığını anlar ve onları köşke çağırır. Elini öptürerek köşke yerleşmelerini sağlar. Sıra Ceren ve Neriman'a gelir. Cemre ve Cenk'i tekrar karşılarında ve eşyalarının da hazırlanıp kapı önünde gören Ceren ve Neriman olayı anlamazlar. Agah'ın videoyu izletmesiyle Ceren ve özellikle de Neriman'ın başından kaynar sular dökülür. Ne kadar dil dökseler de Agah'ın kararı nettir. İkisi herkesin gözleri önünde köşkten çıkartılır...


Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:04 
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