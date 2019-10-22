Ceren'in ipliği pazara çıktı!

Agah, Ceren'in yeğeni Nedim'e yaptığı eziyetleri izledikten sonra büyük şok yaşar. Bu duruma tepkisi sert olur. Cemre ve Cenk'in bu olayda bir suçları olmadığını anlar ve onları köşke çağırır. Elini öptürerek köşke yerleşmelerini sağlar. Sıra Ceren ve Neriman'a gelir. Cemre ve Cenk'i tekrar karşılarında ve eşyalarının da hazırlanıp kapı önünde gören Ceren ve Neriman olayı anlamazlar. Agah'ın videoyu izletmesiyle Ceren ve özellikle de Neriman'ın başından kaynar sular dökülür. Ne kadar dil dökseler de Agah'ın kararı nettir. İkisi herkesin gözleri önünde köşkten çıkartılır...



