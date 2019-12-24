Ceren'in katilinin "Akıl Sağlığı Tam" çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ceren'in katilinin 'Akıl Sağlığı Tam' çıktı - Son Dakika

Ceren'in katilinin "Akıl Sağlığı Tam" çıktı

6 saat önce

Ordu'da 20 yaşındaki Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip öldüren katil Özgür Arduç'a bugün getirildiği Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde "Akıl Sağlığı Tam" raporu verildiği öğrenildi.

Ceren'in katilinin

Ordu'da 20 yaşındaki Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip öldüren katil Özgür Arduç'a bugün getirildiği Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde "Akıl Sağlığı Tam" raporu verildiği öğrenildi.


3 Aralık'ta katil Özgür Arduç (35), takip ettiği Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra ise 2 polisi de yaralamıştı. "Canavarca hisle kasten öldürme" ve iki kez de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından hakkında dava açılan ve yargılanmaya başlayan katil Özgür Arduç (35), bugün Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Elazığ'a nakledildi.


Elazığ'a getirilen cinayet zanlısı Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin talep ettiği akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Heyete giren ve bir süre kalan cinayet zanlısı Arduç'un cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verildi.


20 Ocak 2020'de tekrar hakim karşısına çıkacak olan zanlı, bugün tekrar Van'a gönderildi. - ELAZIĞ

Ceren Özdemir, Elazığ, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
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