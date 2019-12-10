Ceren Özdemir'in ismi müzik ve sanat atölyesine verilecek

ORDU'da evinin bulunduğu apartman önünde öldürülen Ceren Özdemir'in (20) ismi, Çukurova Belediyesi'nin Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nda oluşturulan müzik ve sanat atölyesine verilecek.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'in sosyal medya hesabından, 'Ceren Özdemir'in hayali bir sahneye isminin verilmesiydi. Ailesi, okuldaki öğrenciler ve arkadaşları Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin sahnesine adının verilmesini istiyor. Ceren'in hayaline destek olalım. Tüm kamuoyunu duyarlılığına çağırıyorum' mesajını paylaştı. Erdem'in çağrısı üzerine harekete geçen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nda oluşturulan müzik ve sanat Atölyesi'ne Ceren Özdemir isminin verileceğini açıkladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bunun üzerine CHP PM Üyesi Eren Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden, "Güzel haber. Az önce Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin aradı ve Çukurova Bülent Ecevit Parkı'nda yer alan müzik ve sanat atölyesine sevgili Ceren Özdemir'in adının verileceğimi duyurdu. Adını ve sana yapılanları unutturmayacağız Ceren. Teşekkürler başkan" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK'

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in ölümünün tüm Türkiye'yi yasa boğduğunu belirten Başkan Soner Çetin, "Bu olaydan dolayı büyük üzüntü duyduk. PM üyemiz sevgili Eren Erdem'in sosyal medyadaki çağrısı sonrası hemen böyle bir karar aldık. Sevgili Cerenimizin adını Çukurova'da yaşatacağız. Ceren Özdemir'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.