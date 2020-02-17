Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki - Son Dakika

Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki

7 saat önce

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un bir yayın kuruluşunda yer alan demecinde Çerkeslere yönelik rencide edici açıklamalar yaptığını açıklayan Çerkes Forumu, buna tepki gösterdi.

Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki, System.String[]

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un bir yayın kuruluşunda yer alan demecinde Çerkeslere yönelik rencide edici açıklamalar yaptığını açıklayan Çerkes Forumu, buna tepki gösterdi.

Çerkes Forumundan yapılan yazılı açıklamada, Yerhov'un 13 Şubat'ta bir yayın kuruluşunda yer alan demecinde Çerkeslere yönelik ifadeleriyle tarihi çarpıtarak Çerkes halkını rencide ettiği belirtildi.

Çerkeslerin binlerce yıldır Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan, gelenekleriyle örnek gösterilen medeni ve otokton bir halk olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Kuzeyden, batıdan ve doğudan gelen güçlü akınlarla yüzyıllarca başa çıkmış ve komşularıyla barış içinde yaşayabilmiş olan Çerkesler, Aleksey Yerhov'un sandığının aksine, diplomasiyi de gayet iyi bilen bir halktır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Altını özenle çizmek gereken bir diğer husus da şudur; Çerkesler, Yerhov'un ifade ettiği şekilde, Çarlık Rusyası'nın sunduğu seçeneklere boyun eğerek topraklarını terk eden göçmenler değildir. Asimetrik güçlere karşı, büyük zulümlerle dolu yüzyıl süren bir vatan savunması savaşı veren Çerkesler, Rusya'nın etnik temizlik politikaları çerçevesinde vatanlarından sürgün edilmiştir. Bu sürgün, Yerhov'un ifadesiyle atalarımız ve bizler için 'güzel bir efsane !' değil acı bir maziyi ifade eder.

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin iyi seyretmesi hepimizin dileğidir.


Sayın Yerhov, geçmişi inkar etmek yerine tarihten ders alarak Rusya, Türkiye ve Çerkesler olarak bugün ve gelecekte barış içinde yaşamamızın temellerini güçlendirmeye,'ilişkilerin sağlamlığı, faydası ve geleceği' konularına katkı vermeye çalışmalıdır. Halkların barış ve huzur içerisinde yaşaması tüm tarafların çıkarınadır ve tüm yetkililer sorumluluk bilinci içerisinde bu doğrultuda gayret göstermelidir."

Aleksey Yerhov, Kafkasya, Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüm Türkiye'nin konuştuğu sokakta yaşayan Hasan'ın son halini Vasip Şahin paylaştı
CHP kongresinde delegenin elinden mikrofonu alan partili: Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:48:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]