Çerkezköy'de depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkezköy'de depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı - Son Dakika

Çerkezköy'de depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı

6 saat önce

Çerkezköy ilçesinde, yardım kampanyasında toplanan gıda malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

Çerkezköy'de depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı, System.String[]

Çerkezköy ilçesinde, yardım kampanyasında toplanan gıda malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

Kampanya kapsamında son iki günde toplanan 903 koli kuru gıda, tıra yüklendi.

Yardım tırı, İlçe Müftüsü İdris Çatmakaş'ın duasının ardından deprem bölgesine gönderildi.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Valilik tarafından verilen talimatlar doğrultusunda kampanya çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Abban, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Programa, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Altay, Çerkezköy Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yılmaz Arat ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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