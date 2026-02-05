Çerkezköy TSO Başkanı Çetin, Türkiye-Mısır İş Forumu Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Çerkezköy TSO Başkanı Çetin, Türkiye-Mısır İş Forumu Toplantısı'na katıldı

05.02.2026 19:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin katılımlarıyla Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Toplantısı Kahire'de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin katılımlarıyla Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Toplantısı Kahire'de gerçekleştirildi. Foruma, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin de katıldı.

Program kapsamında; Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolar hedefine çıkarılması ve üçüncü ülkelerde ortak iş birliği fırsatları ele alındı. Türkiye-Mısır ekonomik ortaklığının, karşılıklı güven ve sürdürülebilir iş birliği anlayışıyla daha güçlü ve kalıcı bir zeminde ilerlediği vurgulandı.

Başkan Çetin'den toplantı değerlendirmesi

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, 4 gün süren Türkiye-Mısır İş Forumu programına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Dört gün boyunca gerçekleştirilen temaslar, iş dünyamıza yönelik istişare toplantıları, odalar arası iş birlikleri ve sektörel görüşmeler; özellikle sanayi, üretim, lojistik ve üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar açısından önemli başlıklar sundu. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak imzaladığımız kardeş oda protokolleriyle, üyelerimizin uluslararası pazarlara açılmasına destek sunmayı hedefliyor; yeni iş birliklerinin geliştirilmesi adına bu tür platformları son derece kıymetli buluyoruz. Türkiye-Mısır İş Forumu'nun kapanış toplantısına katılım sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, dört gün boyunca program sürecine öncülük eden TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Mısır Ticaret ve Sanayi Odalar Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil'e büyükelçimize ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekleştirilen görüşmelerin ve atılan imzaların, Oda ve Borsalarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." - TEKİRDAĞ

20:24
