Çerkezköy TSO işbirliği sınırlarını genişletiyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Heyetinin Romanya'ya düzenlediği iş gezisi programı Bükreş'te düzenlenen Türkiye-Romanya İş Forumu ile başladı.



Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Taşdelen, Mustafa Ogün Asıl, Murat Narçın ve Rasim Bilgen ile Oda Heyetinin katıldığı Romanya İş Gezisi Programı, Bükreş-CCIR Bussines Center'da düzenlenen Çerkezköy TSO, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ve Romanya Türk Yatırım Derneği iş birliğinde hazırlanan Türkiye-Romanya Ekonomik Forumu ile başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Bizlere evimizde olduğumuzu hissettiren Romanya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı sayın Mihai Daraban'a konukseverliği ve ev sahipliği için, ayrıca bu süreçte bizlere her türlü desteği veren ve yardımlarını esirgemeyen Romanya Türk Yatırım Derneği Başkanı sayın Nazmi Doğan'a da emekleri için şahsım ve heyetim adına şükranlarımı sunuyorum" sözleriyle konuşmasına başladı. Kozuva devamında şu sözleri kaydetti:



"Ülkemiz ve Romanya arasında kökleri tarihe dayanan çok güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Romanya'yla üst düzeyde olan yakın diyalog ve dostluk ilişkileri iş insanlarımızın yatırım hedeflerine de cesaret vermektedir. Romanya zaman içerisinde bizler için önemli bir yatırım üssü haline geldi. Uzun yıllardır Romanya'da bulunan çok sayıda Türk iş insanının varlığı, bu süreçte bizler için büyük bir avantaj. Öte yandan otomotiv yedek parçaları, taşıt araçları, demir çelik, tarım ve makine sanayi ürünlerini ihraç ettiğimiz Romanya, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri için oldukça geniş bir yatırım üssü. Hizmet sınırlarımız içerisinde yer alan üç ilçemiz otomotivden demir çeliğe, tarımdan makine ürünlerine geniş bir alanda üretimde Türkiye'nin bel kemiğini oluşturmakta. Bu ziyaretin ülkemizin sayılı 5 yıldız sahibi akredite odalarından olan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamıza ve iş insanlarımıza büyük faydalar getireceğine inanıyorum."



B2B görüşmeler yapıldı



T.C. Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Avrupa Yatırım Bankası Balkanlar Genel Müdürü Mark Davis, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mihai Daraban, Romanya Türk Yatırım Derneği Başkanı Nazmi Doğan'ın da bir konuşma gerçekleştirdiği Forum'da Türk ve Romen iş insanları bir araya gelerek ortak iş alanları üzerine B2B görüşmeler yaptı. Çerkezköy TSO'nun Romanya programı, Romanya Türk Yatırım Derneği ziyareti ve bölgede bulunan iş insanları ile düzenlenecek görüşmelerle devam edecek. - TEKİRDAĞ