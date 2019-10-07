Son Dakika Haberleri: Çerkezoğlu Mustafa Bey Konağı tarihe ışık tutacak
Son Dakika Güncel Çerkezoğlu Mustafa Bey Konağı tarihe ışık tutacak

Çerkezoğlu Mustafa Bey Konağı tarihe ışık tutacak

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Bölgesinde bulunan Çerkezoğlu Mustafa Bey Konağı'nda aslına uygun onarım çalışmasının devam etiğini ve bu yıl sonunda tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi.

Çerkezoğlu Mustafa Bey Konağı tarihe ışık tutacak, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Bölgesinde bulunan Çerkezoğlu Mustafa Bey Konağı'nda aslına uygun onarım çalışmasının devam etiğini ve bu yıl sonunda tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi.


Milli Mücadele Döneminde Kayseri'nin önemli şahsiyetlerinden Çerkezoğlu Mustafa Beye ait konağın 2002 yılında kültür envanteri olarak tescillenmiş olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Ağırnaslı Çerkez Mustafa Bey Konağı restorasyonu çalışmaları bir bütünlük içinde tamamlanacaktır. Mülkiyeti Belediyemize ait olan bu yapının 1815 yılında inşa edildiği bilinmektir. Milli Mücadele Dönemi'nde Kayseri'nin önemli isimlerinden biri olan Çerkezoğlu Mustafa Bey tarafından Ağırnas'ta yaptırılan bu yapı, birçok sanat değeri taşıyan özelliğini bünyesinde barındırmaktadır." dedi.


Başkanı Dr. Palancıoğlu, konağın kesme taş, kaba yonu taş, ahşap ve demir malzeme kullanılarak aslına uygun olarak onarıldığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Mustafa Bey, Melikgazi, Ağırnas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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