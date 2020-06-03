CERN'e gönderdiği projesi ilk 20'ye kalan Mardinli Markus'a yabancı üniversite kapısı - Son Dakika

CERN'e gönderdiği projesi ilk 20'ye kalan Mardinli Markus'a yabancı üniversite kapısı

İSVİÇRE'nin Cenevre kentinde bulunan dünyaca ünlü Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN) liseli öğrenciler arasında düzenlediği yarışmada 500 proje arasından finale kalarak büyük bir başarıya imza atan Mardinli Markus Acar'a (18), yabancı üniversite kapısı açıldı.

CERN'e gönderdiği projesi ilk 20'ye kalan Mardinli Markus'a yabancı üniversite kapısı, System.String[]

İSVİÇRE'nin Cenevre kentinde bulunan dünyaca ünlü Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN) liseli öğrenciler arasında düzenlediği yarışmada 500 proje arasından finale kalarak büyük bir başarıya imza atan Mardinli Markus Acar'a (18), yabancı üniversite kapısı açıldı. British Columbia, Toronto, Waterloo ve McMaster üniversitelerinin fizik ve matematiksel bilimler, fizik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri bölümlerine çağrılan Acar, tercihini maddi şartlarını da göz önünde bulundurarak Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden yana kullandı.

CERN tarafından liseli öğrenciler arasında düzenlenen proje yarışmasında 500 proje arasında ilk 20'ye girerek büyük bir başarıya imza atan lise son sınıf öğrencisi, Mardinli Markus Acar'a sevinçli bir haber de yabancı üniversitelerden geldi. British Columbia, Toronto, Waterloo ve McMaster üniversitelerinin fizik ve matematiksel bilimler, fizik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri bölümlerine çağrılan Acar, tercihini maddi şartlarını da göz önünde bulundurarak Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden yana kullandı.

BAHÇIVANLIK YAPAN BABASINA YARDIM EDİYOR

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eskikale Mahallesi'nde oturan Markus Acar, küçüklüğünden beri bilime ve teknolojiye ilgi gösterdiğini söyledi. Dar gelirli bir ailenin mensubu olduğu için kazandığı fen lisesine bile köyden şehre yürüyerek gitmek zorunda kalan Acar, okuldan arta kalan zamanı ile çiftçilik ve bahçıvanlık yapan babasına yardım ediyor. Kanada'nın en iyi üniversitelerinden olan McMaster Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümüne kaydını yaptıran Acar, önümüzdeki sezon dünyanın en seçkin üniversitelerinden birinde okuyacak olmanın heyecanını yaşıyor. Acar, kendisine Amerika ve İngiltere'deki üniversitelerden de teklif geldiğini ancak maddi açıdan Kanada'daki üniversiteyi tercih ettiğini söyledi.

HEM OKUYACAK HEM KARİYER YAPACAK

McMaster Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri'ne coop programıyla kabul edildiği için kariyer açısından büyük bir avantaj sağlayacağını anlatan Acar, şunları söyledi:

"Coop, Kanada'da akademik eğitim ve maaşlı staj programlarının adıdır. Kanada'da üniversitede alınan eğitim ve maaşlı stajın bir olduğu sistem sayesinde öğrenciler okudukları bölüme göre bir işe yerleştirilirler ve öğrenci henüz okurken alanında tecrübe kazanmış olur. Mardin'de çok yetenekli insanlar çıkıyor ve imkan buldukça seslerini dünyaya yayıyorlar. Aziz Sancar gibi nice isimler var. Ben istiyorum ki özellikle köy okulları ve kırsal kesimlerde yaşayan dezavantajlı gençler daha çok desteklensin. Bunun en güzel örneği de bizim buraya birkaç kilometre uzaklıktaki bir köyden çıkıp Nobel ödülünü alan Aziz Sancar hocamızdır. Desteklendiğimiz zaman başarabildiğimizi herkese gösterdik. Lisans eğitimi için burs imkanlarının kısıtlı olması sadece beni değil tanıdığım birçok arkadaşımı da etkiliyor. Ancak ileride alınabilecek burs imkanlarını da göz önünde bulundurarak seçimimizi yapabiliyoruz."

'ÇOK PAHALI OLDUĞU İÇİN ÜNİVERSİTE ELEMELERİ YAPTIM'

Yurt dışında üniversitede okumak fikrinin lise 3'üncü sınıftayken düşündüğünü anlatan Acar, "11'inci sınıfın sonuna doğru üniversite araştırmalarına başladım. Aynı zamanda İngilizcemi geliştirmeye devam ettim. Bazı ülkelerde eğitim ücreti çok pahalı olduğu için üniversite elemeleri yaptım. Örneğin İngiltere'deki üniversiteler çok pahalıydı. Ayrıca, dünya sıralamasında en iyi olan üniversitelere baktım. İngiltere dışında yöneldiğim ülkelerin başında Kanada geldi. Kanada çok ilgimi çeken bir ülke oldu. Toronto, British Columbia, McMaster ve Waterloo üniversitelerine başvurdum ve hepsinden kabul gördüm. Böylesine çok iyi üniversitelerden kabul aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Bölüm olarak ilgi alanım olan fizik ve bilgisayar bölümlerine başvuru yaptım. Üniversitelerin kendilerine özel online mülakatları vardı. Kabul edilmem sürecinde, katıldığım onca araştırma ve projelerin çok faydası oldu. Bu üniversitelerin hepsi Kanada'nın en iyi üniversiteleri. Dünya sıralamasında derece yapan üniversiteleridir. Yakın zamanda aldığım kabullerden birini onaylamam gerekiyordu. Genel bir değerlendirme sonrasında finansman değerleri de göz önünde bulundurularak McMaster Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümünü seçtim. Masraflar için de gerekli miktarı bulduğumda gönül rahatlığı ile Eylül ayında eğitime başlayacağım. Başvuru sürecinde beni destekleyen ailem, okulum ve öğretmenlerim ve ayrıca PAYDA platformuna teşekkür ediyorum" dedi.

DESTEK VE BURS ARAYIŞINDA

Bir taraftan Kanada'ya gitme hazırlığı yapan diğer taraftan da üniversite masrafları için ise burs arayışında olan Acar, "Süryani vakıfları başta olmak üzere kurumların yapacağı maddi destek ile eğitimime devam edebileceğim. Yaz döneminde normalde Antalya'ya gidip aile bütçesine destekte bulunuyordum. Şimdi durum daha da zorlaştı. Hem üniversite hem yurt dışı hem aile. Hayırseverden şimdiden destek bekliyorum" diye konuştu.

'ARAŞTIRMACI BİR RUHA SAHİBİMDİR'

Yeni şeyler öğrenmek ve araştırmanın yaşam kaynağı olduğunu söyleyen Acar, "Dar gelirli bir ailenin mensubuyum. İlkokul ve ortaokul eğitimimi Midyat ilçesinde bitirdim. Şu an Mardin Fen Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Mardin'in Eskikale köyündeki Mor Cercis Kilisesi avlusundaki bir evde ailem ile ikamet ediyoruz. Ortaokuldan bu yana 21'inci yüzyıl becerilerini kullanarak geliştirmeye ve üretmeye yönelik çalışmalara hiç zaman kaybetmeden yöneldim. Fırsat ve imkan buldukça aralarında sosyal projelerin de olduğu birçok bilim ve teknoloji tabanlı projelere katılmaya çalıştım. Ben çoğu konuda her zaman fırsat oluşturmaya çalışmışımdır. Asla vazgeçmeyi sevmem. Vazgeçmek kelimesini bile kullanmamaya gayret gösteririm. Araştırmacı bir ruha sahibimdir. Gençler ilgi alanlarının peşinden gitsinler ve gerçekten doğru yolda olduklarını düşünüyorlarsa hiçbir zaman o yolu bırakmasınlar. Çünkü bu yol engellerle dolu bir yol olacak. İnsanların eleştirisine maruz kalabilir veya başka sebepler nedeniyle gittiği bu yolda umutsuzluğa kapılabilir. Engeller sizi daha hırslı hale getirecek ve hedefinize ulaşmaya daha yakın olacaksınız. Fırsatları değerlendirmeyi bilin" dedi.

Öte yandan, Acar'a Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Şeyhmus Sümer, elde ettiği başarından dolayı bilgisayar hediye ederek, kendisini tebrik etti.


Cenevre, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CERN'e gönderdiği projesi ilk 20'ye kalan Mardinli Markus'a yabancı üniversite kapısı - Son Dakika

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