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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, TUS rekorunu yineledi

38 dakika önce

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) kendi rekorunu tekrarladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, TUS rekorunu yineledi, System.String[]

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) kendi rekorunu tekrarladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül'de yapılan TUS 2. dönem sonuçları ÖSYM tarafından 18 Eylül'de ilan edildi. Sonuçlara göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kendisine ait olan rekoru yineledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Ersin Yavuz 2'inci, Elif Cansel Özçakır ve Kurtuluş Öz aynı puanla 5'inci, Tümay Ak 7'nci ve Mehmet Onur Gökalp 8'inci oldu.

Böylece 2019 birinci dönem sonuçlarında olduğu gibi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 5 öğrenci ilk 10'da yer aldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:02 Kaynak: AA
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